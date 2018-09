«Es indescriptible la devoción que sentimos por la patrona de Garcillán» Ascensión Arribas, alcaldesa de Garcillán. / E. N. Ascensión Arribas, alcaldesa de la localidad, destaca que la romería de la Virgen de la Piedad es uno de los actos más multitudinarios de las fiestas EVA ESTEBAN Garcillán Miércoles, 12 septiembre 2018, 19:08

Afirma que todavía no ha decidido si se presentará de nuevo como candidata a la Alcaldía, pero la regidora de Garcillán, Ascensión Arribas, prefiere dejar los asuntos políticos a un lado y pensar «en lo verdaderamente importante» durante estos días: las fiestas en honor a la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora la Virgen de la Piedad. La localidad vivirá unos días de júbilo y buen ambiente con gran variedad de actividades «para todos los gustos y edades».Todas las actividades suelen tener muy buena acogida, «pero la romería de la patrona y las verbenas son los momentos más multitudinarios», sostiene Arribas. Además, como marca la tradición, serán los quintos del municipio los encargados de dar el pistoletazo a los festejos.

Además, la localidad encara la celebración con la satisfacción de haber resuelto uno de los problemas que en los últimos años había traído de cabeza al Ayuntamiento y a los vecinos: la falta de agua potable en los hogares por la presencia de nitratos. Desde hace algo más de un mes, el abastecimiento ha recuperado la normalidad.

–¿Qué tienen las fiestas de Garcillán para que tanta gente acuda a ellas?

–La verdad es que son bastantes días, tenemos actividades muy variadas, para todos los gustos, y eso es fundamental para atraer a nuestra villa a personas de todas las edades para que disfruten con nosotros de todo lo que organizamos y poder pasar un buen rato juntos.

–¿Cuál es el plato fuerte de la programación?

–Todas las actividades suelen tener muy buena acogida por parte de todos los vecinos, pero diría que la romería y, por supuesto, las verbenas. Atraen a muchísima gente y eso es importante, porque quiere decir que hay algo que se está haciendo bien.

–¿Hay alguna novedad en el programa de actividades con respecto a años anteriores?

–Sí, claro, siempre tratamos incorporar alguna actividad buena, pero manteniendo siempre lo tradicional y lo que gusta más a los vecinos. Como principales novedades, este año habrá una exhibición de cetrería por parte de Halconeros de Castilla Llevábamos tiempo detrás de ello y espero que a la gente le guste. En cuanto a la música, hemos apostado por la actuación del grupo segoviano El Canto del Bobo, con versiones de rock y pop de los años 80 y 90.

–¿Cuál es el evento más multitudinario?

–Al evento que más gente acude es la romería de nuestra patrona, la Virgen de la Piedad. La devoción que sentimos en el pueblo es indescriptible. La gente se vuelca con este día. Todo el pueblo sale a la calle para venerar a nuestra patrona. Durante varias horas, cientos de personas bailan alrededor de su imagen de la Virgen y también de su ermita para pedirle buenos deseos hasta que la volvamos a ver el próximo año .

–¿Qué presupuesto han destinado a las fiestas? ¿Cuál es la actividad que más parte se ha llevado?

–El presupuesto total para festejos y actividades culturales y deportivas es de 25.000 euros. Aún no podría decir con exactitud cuál ha sido la actividad que más se ha llevado.

–¿Cómo participan los vecinos en la organización y celebración de las fiestas?

–De sobra es sabido por todos que sin nuestros vecinos, no tendría sentido la organización de las fiestas. Durante nuestras fiestas desempeñan un papel fundamental los quintos, ya que nos ayudan a organizarlas. Este año, al ser tan pocos, les está costando más esfuerzo, pero estoy segura de que el resultado será satisfactorio para todos.

–¿Quién será el encargado de leer el pregón ycómo ha sido la elección?

–Este año hemos optado por seguir con la tradición. En los últimos años, el pregón lo han dado los quintos, pero este año contarán, además, con la ayuda de otro grupo de jóvenes del pueblo.

–¿Tienen rey y reina de las fiestas? ¿Cuál es su misión durante estos días?

–Rey y reina como tal no, sino que tenemos damas y mozos. Este año es especial; solo hay tres quintas y un quinto, por lo que van a ser tres damas y un mozo los que nos acompañarán a todos los actos. Al fin y al cabo, son los protagonistas de las fiestas y queremos que siga siendo así durante los próximos años.

–¿En qué proyectos trabaja actualmente el equipo de gobierno?

–Por fin parece que hemos solucionado el problema de los nitratos en el agua con una nueva perforación más profunda, y quizás sea lo más destacado. Además, estamos urbanizando una parte del pueblo con la ayuda de una subvención de Diputación Provincial, hemos limpiado el cauce del río, arreglado caminos, caceras y cunetas, se han modernizado los parques infantiles y se ha abierto de nuevo la guardería. Estamos muy orgullosos de todas nuestras actuaciones, pero quizás más de la apertura de la guardería por todo lo que implica.

–¿Tiene pensado volver a presentarse como candidata a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales?

–Pues no lo tengo decidido aún. El partido cuenta conmigo para seguir en el cargo y hay mucha gente en Garcillán que me anima a seguir, así que hay probabilidades. La verdad es que para poder trabajar por tu pueblo es necesario que te siga un buen equipo, compañeros con ganas de hacer cosas para mejorar día a día, así que la decisión no es solo mía. Ya habrá tiempo para hablar de eso. De momento, lo verdaderamente importante son nuestras fiestas, que ya están aquí.