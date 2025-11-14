El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pasajeros en el vestíbulo de la estación del Ave de Segovia, y en círculo, Sylvia García, presidenta de la asociación de usuarios. Antonio de Torre e Ical

Sylvia García | Presidenta de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Segovia

«Son horarios más para los que hacen gestiones que para trabajadores»

La portavoz del colectivo de viajeros indica que los trenes elegidos para ampliar las plazas son Avril, distintos a los Avant pero que prestan el mismo servicio

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

Aunque Sylvia García agradece a Renfe la ampliación de plazas anunciada este jueves para el corredor Madrid-Segovia-Valladolid, y viceversa, la presidenta de ... la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad cree que hay una serie de frecuencias cuyos refuerzos resultan más imperiosos. «Los horarios escogidos ayudarán más a los que se desplazan para hacer gestiones que a los trabajadores», deduce al analizar los servicios beneficiados con más asientos disponibles a partir del domingo 16 de este mes de noviembre.

Te puede interesar

