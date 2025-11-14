«Son horarios más para los que hacen gestiones que para trabajadores»

Aunque Sylvia García agradece a Renfe la ampliación de plazas anunciada este jueves para el corredor Madrid-Segovia-Valladolid, y viceversa, la presidenta de ... la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad cree que hay una serie de frecuencias cuyos refuerzos resultan más imperiosos. «Los horarios escogidos ayudarán más a los que se desplazan para hacer gestiones que a los trabajadores», deduce al analizar los servicios beneficiados con más asientos disponibles a partir del domingo 16 de este mes de noviembre.

Echa en falta que el aumento de la disponibilidad de asientos no se haya aplicado a los trenes Avant más madrugadores y también a conexiones entre las 13:03 y las 15:40 horas que partan de la estación madrileña de Chamartín y que hagan escala en Segovia para facilitar la conciliación laboral y familiar de cientos de ciudadanos que se desplazan a diario a sus empleos en la capital de España.

Sobre los trenes Avril «Preferimos más plazas y frecuencias adecuadas que comodidades» Sylvia García Presidenta de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Segovia

Por su parte, Renfe señala en su anuncio de ampliación de 5.810 plazas más en la línea que enlaza Madrid, Segovia y Valladolid que «por primera vez se incorporarán trenes de alta velocidad y gran capacidad en el servicio Avant, lo que permitirá mejorar la fiabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética». La presidenta lo traduce: la prestación es la misma; pero varía el modelo. A partir del 17 de noviembre, los convoyes que aumentan su capacidad son distintos a los actuales Avant, que seguirán circulando en el resto de frecuencias a las que no afecta la medida de la operadora.

Así son los trenes Avril

Más concretamente, Sylvia García explica que estos trenes que se incorporan en seis frecuencias están compuestos por doce coches; además, constan de una hilera con más asientos. Son cinco filas, separadas en grupos de dos y de tres. Esto quiere decir que a un lado de los vagones la distribución es igual, pasillo y ventana; pero al otro hay conjuntos de tres asientos unidos, por lo que un viajero irá en el centro entre otros dos pasajeros.

La portavoz de los usuarios segovianos define los Avril como «algo más rígidos e incómodos», circunstancias que quedan en un segundo plano porque «preferimos más plazas y frecuencias adecuadas que comodidades». Subraya, además, que estos asientos adicionales están catalogados como «obligaciones de servicio público», que se refieren no solo a los Avant, sino a otros modelos de la alta velocidad ferroviaria como los Alvia y los propios Avril.