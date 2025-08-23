El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia a su paso por la avenida Vía Roma. Antonio de Torre

Un herido en una colisión entre dos vehículos en la avenida Vía Roma

El choque se ha producido pasadas las 19:15 horas y la víctima ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Segovia

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:16

Una persona ha resultado herida este sábado por la tarde en una colisión entre dos vehículos ocurrida en la avenida Vía Roma, en la ciudad de Segovia. El accidente de tráfico ha obligado a regular la circulación de coches por la zona y la víctima ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Segovia.

El siniestro ha ocurrido pasadas las 19:15 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de un accidente de tráfico a la altura del número 2 de Vía Roma, a escasos metros del centro de salud de San Lorenzo, en Segovia capital. El accidente se había producido por el choque entre dos turismos y se solicitaba asistencia para una persona que estaba mareada tras sufrir el fuerte impacto de uno de los airbag de su coche.

La víctima, un varón, fue trasladado de inmediato al Complejo Asistencial de Segovia para valorar su estado, según han informado fuentes del servicio de emergencias. Este suceso ha requerido la presencia de agentes policiales para regular el tráfico, ya que la avenida Vía Roma registraba una importante circulación en el momento de los hechos, ya que es la alternativa para bordear la ciudad debido al corte de la avenida Padre Claret.

