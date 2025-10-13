Herida una mujer de 62 años tras sufrir una caída en La Risca de Valdeprados La víctima tuvo que ser rescatada en helicóptero y evacuada posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia

El Norte Segovia Lunes, 13 de octubre 2025, 18:28 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida este lunes tras sufrir una caída en el desfiladero de la Risca del Río Moros, situado en el municipio segoviano de Valdeprados. Al tratarse de una zona de difícil acceso, la senderista ha tenido que ser rescatada en helicóptero. Finalmente, ha sido evacuada al Complejo Asistencial de Segovia.

Los hechos se remontan a las 12:43 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que una mujer de 62 años había tenido un accidente y se había lesionado una rodilla cuando hacía senderismo en este paraje natural de Valdeprados, en la provincia de Segovia.

A partir de ese momento, el gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de hacer una primera valoración y ha guiado al alertante en los primeros instantes desde el suceso hasta la llegada de los profesionales médicos y rescatadores. El Centro Coordinador de Emergencias ha gestionado el incidente, localizando en primer lugar la ubicación exacta de la víctima para movilizar después el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos efectivos, uno de ellos enfermero. Además, también se ha trasladado aviso de lo sucedido a la Guardia Civil.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para permitir descender los rescatadores. El profesional enfermero ha atendido a la mujer herida con analgesia y le ha inmovilizado la extremidad inferior con una férula de vacío. A continuación, la víctima ha sido izada hasta el helicóptero mediante grúa doble corta con el rescatador enfermero y, después, se ha efectuado otra grúa corta para recoger al rescatador técnico con las mochilas.

El helicóptero de rescate trasladó a la herida hasta la carretera N-110, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba una ambulancia de Sacyl. La mujer fue evacuada finalmente al Hospital General.