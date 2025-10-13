El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del rescate a la mujer herida en Valdeprados.
Un momento del rescate a la mujer herida en Valdeprados. 112 CYL

Herida una mujer de 62 años tras sufrir una caída en La Risca de Valdeprados

La víctima tuvo que ser rescatada en helicóptero y evacuada posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:28

Comenta

Una mujer ha resultado herida este lunes tras sufrir una caída en el desfiladero de la Risca del Río Moros, situado en el municipio segoviano de Valdeprados. Al tratarse de una zona de difícil acceso, la senderista ha tenido que ser rescatada en helicóptero. Finalmente, ha sido evacuada al Complejo Asistencial de Segovia.

Los hechos se remontan a las 12:43 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que una mujer de 62 años había tenido un accidente y se había lesionado una rodilla cuando hacía senderismo en este paraje natural de Valdeprados, en la provincia de Segovia.

A partir de ese momento, el gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de hacer una primera valoración y ha guiado al alertante en los primeros instantes desde el suceso hasta la llegada de los profesionales médicos y rescatadores. El Centro Coordinador de Emergencias ha gestionado el incidente, localizando en primer lugar la ubicación exacta de la víctima para movilizar después el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos efectivos, uno de ellos enfermero. Además, también se ha trasladado aviso de lo sucedido a la Guardia Civil.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para permitir descender los rescatadores. El profesional enfermero ha atendido a la mujer herida con analgesia y le ha inmovilizado la extremidad inferior con una férula de vacío. A continuación, la víctima ha sido izada hasta el helicóptero mediante grúa doble corta con el rescatador enfermero y, después, se ha efectuado otra grúa corta para recoger al rescatador técnico con las mochilas.

El helicóptero de rescate trasladó a la herida hasta la carretera N-110, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba una ambulancia de Sacyl. La mujer fue evacuada finalmente al Hospital General.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  4. 4

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  5. 5 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  6. 6

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  7. 7

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  10. 10

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 62 años tras sufrir una caída en La Risca de Valdeprados