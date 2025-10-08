El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente investiga en uno de los cajeros. Guardia Civil

La Guardia Civil detiene a tres personas por robar con el método de la 'siembra'

Realizaron dos retiradas de efectivo no autorizadas en cajeros de Madrid, por un importe total de 1.150 euros

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:00

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, de 23, 31 y 47 años y residentes en Madrid, como presuntos autores de los delitos de hurto, ejecutado mediante el método de la 'siembra', estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de mayo en la localidad de Riaza, cuando una mujer se presentó en el cuartel de la Guardia Civil manifestando que, tras realizar unas compras en un supermercado, dos personas le habían sustraído el bolso del asiento del copiloto mediante engaño. En el interior del bolso se encontraban sus llaves, documentación personal y cerca de 2.000 euros en efectivo. Posteriormente, esa misma mañana, la víctima recibió una llamada de su entidad bancaria informándole de dos cargos no autorizados por un importe total de 1.150 euros, realizados en cajeros automáticos ubicados en la localidad de Buitrago de Lozoya (Madrid).

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia se hizo cargo de la investigación, que realizó numerosas gestiones, logrando identificar a los presuntos autores. La operación culminó con su localización y detención, siendo posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial.

Los dos hombres presentaban un historial consolidado de antecedentes policiales por la comisión reiterada de ilícitos penales relativos a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

El método conocido como 'siembra' consiste en distraer a la víctima, generalmente en zonas de aparcamiento o inmediaciones de comercios, haciendo que baje del vehículo tras simular que ha perdido algún objeto o que hay un problema. Mientras tanto, otro individuo aprovecha para sustraer efectos personales del interior del coche, especialmente bolsos o carteras. Para prevenirlo, la Guardia Civil recomienda no deja‍r objetos de valor a la vista dentro del vehículo, aunque sea por pocos minutos; mantener siempre el bolso o cartera consigo, incluso al cargar o descargar compras, y desconfiar de personas que intenten distraer con excusas poco claras.

