«El gran caballo de batalla ahora es conseguir la jornada de 37,5 horas»

La Unión Provincial de Comisiones Obreras (CC OO) de Segovia ha renovado su confianza en Álex Blázquez y su equipo para dar continuidad a ... la labor desarrollada en los últimos dos mandatos en los que el sindicato ha fortalecido su estructura y su presencia. En estos últimos ocho años, ha ganado representatividad en las empresas. Y ese es el desafío para el cuatrienio que se abre, proseguir, avanzar y aumentar la red de delegados y sumar afiliados. Su conquista se traducirá en la mejora de las condiciones laborales, deduce el responsable, quien para ello apela a la «cercanía» de la organización con la clase trabajadora.

Blázquez subraya que «lo más importante son las personas». De este modo, agradece la labor de quienes han conformado, y a los que a partir del congreso forman parte, de la comisión ejecutiva. En ella siguen Tamara Martín, Sara Suárez y Margarita Robles Buitrago y se incorporan Raúl Barrio Toribio y Esther González Gil. «El sindicato tiene que vivir en una renovación permanente», esgrime el secretario general.

-Afronta su tercer mandato, el último porque los estatutos no permiten seguir más allá de doce años al frente del sindicato en la provincia de Segovia. Si echa la vista atrás, ¿qué destaca de estos ocho años como secretario general de Comisiones en Segovia? ¿Han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores?

-Han sido años importantes y, en general, positivos para Comisiones Obreras en una provincia nada sencilla para que se abran puertas tradicionalmente cerradas. Por eso estoy orgulloso. Hemos logrado aumentar la representatividad. Hace ocho años teníamos 323 delegados en las empresas y ahora contamos con 532. El logro de incrementar nuestra presencia en más de doscientos delegados viene a significar que hemos llegado a unos cien empresas más donde, además, las condiciones laborales han mejorado.

-¿Cómo han evolucionado el sindicato y esa representatividad de los trabajadores en estos ocho años?

-Queríamos un sindicato de cercanía. Somos de los que no esperamos a que nos vengan, sino que salimos a buscar a las empresas para defender un derecho universal como es la representatividad sindical e intervenir en ellas a través de la lucha obrera. Eso ha permitido que las condiciones laborales donde está representada Comisiones Obreras sean muy buenas, como ocurre en Correos o Adif. No es algo que haya caído del cielo, sino que se ha conseguido durante años de batalla.

-¿Y por esa senda van los objetivos para este mandato?

-Sí. El reto es seguir aumentando la presencia en las empresas de la provincia y las afiliaciones para demostrar que el sindicato es una herramienta útil. Disponemos, por ejemplo, de los mejores servicios jurídicos de la provincia y asesores con experiencia. La seguridad de los trabajadores viene dada por esa representatividad. Y luego, la organización genérica y la separación por especialidades han demostrado que CC OO sabe adaptarse a los tiempos.

-La calle ha dejado de ser un espacio de reivindicación como antes. ¿Ha perdido fuelle la movilización sindical?

-No estoy de acuerdo con que la lucha obrera no se esté saliendo a la calle. Incluso, en los últimos años hemos llegado a solapar huelgas. Ha habido movilizaciones en el transporte de viajeros por carretera, en los urbanos de Segovia, en el sector de limpieza de edificios y oficinas... En la negociación colectiva no se recuerda una actividad tan frenética de huelgas y de acudir al Serla. Ahora, el gran caballo de batalla es conseguir la jornada de 37,5 horas semanales. Es de justicia defenderlo frente a los manejos malintencionados de sectores empresariales y del Partido Popular y Vox. Nos van a tener enfrente. La no aplicación de las 37,5 horas es como impedir el permiso a un trabajador que tiene a un familiar directo enfermo.

-En estos años, se ha puesto en marcha la reforma laboral. ¿Qué efectos ha tenido en la provincia? ¿Se está aplicando en su plenitud o la contratación de las empresas sigue siendo precaria?

-Fue bastante positivo porque ha dado estabilidad al empleo, aunque sea con contratos fijos discontinuos. Además, también se ha acompañado con la inyección económica de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Por lo tanto, pienso que hay que continuar en esa línea. De todos modos, hay que recordar que la reforma laboral no ha sido completa. En el horizonte está la indemnización por despido. No puede salir gratis despedir a un trabajador.

-¿Cómo ha cambiado el ámbito laboral con la covid y la postpandemia? ¿Los empresarios siguen relegando la prevención de riesgos y la salud laboral de sus empleados?

-Fue un antes y un después en las relaciones laborales. Hizo que trabajásemos de manera frenética y facilitó el acceso a las empresas. Queda camino por andar en la mejora de las condiciones laborales, empezando por las propias administraciones. Hay que invertir en prevención de riesgos y en la salud laboral de los trabajadores, hay que aumentar las partidas presupuestarias para, entre otras cosas, dotar a la Inspección de Trabajo de recursos. Por otra parte, se tiene que actualizar la ley de prevención, que es de 1998. Con el gobierno de Vox [que estuvo al frente de la Consejería de Empleo en la Junta] no se hizo nada en materia preventiva.

-Comisiones Obreras se sienta en la mesa de trabajo del Plan Territorial de Fomento que pretende dar un impulso a la industrialización en la provincia de Segovia. ¿Le convencen hasta ahora los pasos que se han dado?

-Soy partidario de que se fomente la atracción de industria desde el ámbito público. Efectivamente, se están dando pasos y se pueden conseguir cosas, pero hay muchos años acumulados en Segovia de abandono en materia industrial.

-Sin embargo, el plan conocido hasta ahora ha levantado críticas porque hay comarcas que se han quedado fuera de la zonificación prevista.

-Ya, pero como reza el dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Pienso que es más importante centrarse y aplicar las medidas oportunas en los sitios donde realmente se necesite y el nordeste era la zona más necesitada. Además, hay que pensar que la llegada de empresas a los lugares donde se aplique el plan va a favorecer la dinamización de los núcleos de alrededor, aunque no estén dentro de la zonificación, mediante la fijación de vivienda, por ejemplo.