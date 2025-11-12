El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parque en Nueva Segovia. A. de Torre

Fuertes rachas de viento obligan al cierre de parques y jardines

El Ayuntamiento ha cerrado estos espacios públicos como medida preventiva mientras dure la alerta por fuertes rachas de viento

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:06

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha procedido al cierre temporal de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados, ante la situación de alerta meteorológica decretada por la AEMET, que prevé rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Esta medida preventiva tiene como objetivo evitar posibles incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

Mientras se mantenga la alerta amarilla, prevista hasta mañana, el Consistorio recomienda a la población evitar transitar por zonas arboladas, así como mantenerse alejada de fachadas, cornisas y estructuras susceptibles de desprendimiento o caída a causa del viento.

Estas medidas permanecerán en vigor hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. El Ayuntamiento reitera su llamamiento a extremar la precaución durante las próximas horas.

