Fuertes rachas de viento obligan al cierre de parques y jardines El Ayuntamiento ha cerrado estos espacios públicos como medida preventiva mientras dure la alerta por fuertes rachas de viento

El Norte Segovia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:06

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha procedido al cierre temporal de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados, ante la situación de alerta meteorológica decretada por la AEMET, que prevé rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Esta medida preventiva tiene como objetivo evitar posibles incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

Mientras se mantenga la alerta amarilla, prevista hasta mañana, el Consistorio recomienda a la población evitar transitar por zonas arboladas, así como mantenerse alejada de fachadas, cornisas y estructuras susceptibles de desprendimiento o caída a causa del viento.

Estas medidas permanecerán en vigor hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. El Ayuntamiento reitera su llamamiento a extremar la precaución durante las próximas horas.