El pádel es uno de los deportes de moda en España y el mundo. Los pueblos han pasado de tener un frontón y un campo ... de fútbol a incluir una pista de pádel en sus instalaciones. Un deporte de raqueta dinámico y muy entretenido de ver. Tapia, Coello, Lebrón, Galán, Chingotto...son las estrellas de un deporte en el que un segoviano está dispuesto a dar mucha guerra. Guillermo Fernández Sánchez (Segovia, 25 de octubre de 2007) comenzó a jugar con 14 años y, en un año lleno de éxitos, se ha convertido en el mejor jugador sub-18 y se perfila como la gran promesa del pádel. Guillermo es el primero en el ranking mundial de la categoría y afronta, junto a su compañero Sergio Tierno (tercero en el ranking), el Campeonato de España.

-¿Cómo empezó en el mundo del pádel?

-Llevo casi cuatro años jugando. Estuve viviendo en Cuba y decidí probarlo cuando volví del extranjero. Mis padres llevaban mucho tiempo metidos en el mundo del pádel. Mi padre era muy amigo de Iván García, mi entrenador. Él me metió en este mundillo con 14 años y me entró el gusanillo. Pensé: ¿por qué no vamos a intentarlo, si es un mundo muy bonito? Tiene muchas salidas, pues vamos a ello.

-¿Cómo se describe cómo jugador?

-Juego en el revés y soy un jugador un poco agresivo. Me gusta mucho la competición, soy muy competitivo. Me gusta mucho el querer hacer los puntos, el estar ahí todo el rato. También sentir con mi compañero que los dos queremos lo mismo.

-Al principio del verano ganó el Torneo Internacional de la Fip en Alicante y se colocó tercero en la clasificación. Unas semanas después está en el top-1. ¿Cómo ha vivido el ascenso tan meteórico de los últimos meses?

-No me lo esperaba nada. De repente estar en el top-3 y ponerme el primero fue una sorpresa tanto para los míos como para mí. Fue súper gratificante la verdad.

Guillermo ha alcanzado la primera posición del ranking tras ser semifinalista en el Torneo de Alhaurín de la Torre

-Forma pareja con Sergio Tierno, otro chico segoviano.

-Él está en el número 3 del ranking ahora mismo. Hemos empezado a jugar juntos este año, pero yo a él lo llevo conociendo desde hace muchísimo tiempo, desde la guardería. Llevamos mucho tiempo juntos y el pádel nos ha juntado aún más. Estamos muy contentos y tenemos previsto seguir jugando juntos lo que queda de año, hasta que dejemos la categoría sub-18.

-¿Cómo de importante es la figura del entrenador? ¿Lo comparte con su compañero?

-Iván García, mi entrenador principal, es el que me ha llevado desde que empecé, el que me ha metido el gusanillo y el que día a día está pendiente de mí. Si necesito algo, él me va a ayudar. Mucha culpa de lo que está pasando ahora mismo es suya. Además, mi padre también sabe mucho de pádel, nos ayuda y nos lleva a muchos torneos. Iván también es el entrenador de Sergio. Yo entreno en Madrid y él ha entrenado en Valladolid, pero nuestro entrenador principal es Iván García.

-¿Cómo es su día a día, compaginando estudios con los entrenamientos?

-Yo entreno casi todos los días de la semana en Madrid, por lo que estudio 'on-line' Administración y Dirección de Empresas. Si no puedo ir a Madrid, entreno en Padel Zone, aquí en Segovia, con Iván García. Me ayuda muchísimo cada vez que no puedo ir a Madrid, pero normalmente suelo ir a la capital, y si tengo que estudiar lo hago con el ordenador, tranquilamente, igual que cuando viajo.

-Esta semana comienza el Campeonato de España. ¿Se consideran favoritos?

-Jugamos el jueves la primera ronda del Campeonato de España de Menores, con muchas ganas porque es un torneo importantísimo. Para un menor es la fecha destacada del año y vamos a ir a por ello. Hay muchos jugadores, va a haber mucho nivel este año. Somos la cabeza de serie número 9 del torneo. No creo que vayamos de favoritos, pero hay mucha gente que está en nuestro barco y nos va a apoyar. Los entrenamientos están siendo distintos esta semana porque seguramente nos toque jugar en muro en vez de en cristal. Hay pocas pistas con cristal en el Club Deportivo Somontes de Madrid, donde se celebra, y somos muchas parejas.

-¿Objetivo individual y de la pareja para lo que queda de año?

-Yo quiero seguir disfrutando de ese top-1, seguir jugando con mi compañero, seguir mejorando, aprendiendo, y día a día poder sacar una mejor versión de mí.

-¿Cómo ve el futuro? ¿Sería un fracaso no llegar a ser profesional en el World Pádel Tour?

-Acabo este año como sub-18. Paso a absoluto, donde ahora mismo estoy el 400 del mundo. El año que viene seguiré subiendo porque me sumarán el 1% de los puntos que consiga este año, por lo que vamos a pegar un subidón y vamos a estar entre los 200 del mundo. No convertirme en profesional no sería un fracaso. Sabemos que es muy difícil, que hay mucha gente jugando y que es un sueño que no muchos cumplen, pero yo tengo toda la ilusión y todas las ganas de llegar a lo más alto.

-¿Cuál es la clave de su éxito?

-Aceptar todo tipo de consejos, sobre todo de los tuyos. Al fin y al cabo, los que te van a querer ayudar van a ser los tuyos y, si tú tienes un mal día o un mal momento, ellos son los que te van a sacar a flote. Mucha culpa de lo que estamos haciendo la tiene mi equipo.

-Para tener éxito en el pádel, ¿qué es lo más importante?

-Hoy en día se está convirtiendo en un deporte en el que físicamente tenemos que ser puros atletas, pero si destacas es porque tienes una cabeza y una mentalidad distinta al resto. El top-1 es muy superior mentalmente al top-10.

-¿Qué importancia tiene la pala en el pádel?

-Sí que tiene, aunque depende del jugador y de cómo te adaptes a la pala. Yo juego con una pala bastante dura. A mí me gusta mucho rematar, soy muy explosivo por arriba, y esta pala te permite esas cosas. Luego hay palas más blanditas, como la de mi compañero, porque tiene más control. Remata un poco menos y me prepara un poco más el punto.

-¿Cuál es su punto fuerte y el aspecto que tiene que mejorar?

-Mi punto fuerte yo diría que son el remate y la bandeja, son mis mejores golpes ahora mismo. Y cosa a mejorar sería defender un poco de fondo al revés, tengo que mejorarlo poco a poco.

-¿Cuál es su referente en el mundo del pádel?

-A mí Alejandro Galán me ha gustado toda la vida y me sigue gustando. Es un jugador que me parece top, tanto mentalmente como físicamente, le admiro muchísimo.

-El pádel creció en popularidad a raíz de la pandemia, ¿cómo ve la actualidad del pádel?

-Es verdad que el boom inicial se ha relajado un poco, pero sigue siendo uno de los deportes más practicado ahora mismo. A medida que pasa el tiempo está creciendo a una velocidad estratosférica. Ahora mismo están jugando muchos países. Nosotros hemos ido a Baréin, a Chipre y a muchos sitios donde están invirtiendo mucho dinero. A raíz de eso, el pádel está creciendo un montón.

-En un tiempo, con el salto a categoría absoluta, puede ser uno de los referentes en el deporte de Segovia.

-Sobre todo, sería un orgullo. No hay que dejar de lado nunca la humildad, el trabajo y la constancia, pero sería un orgullo ser un referente en Segovia.

-A raíz del auge del pádel se barajó como opción olímpica, aunque por el momento no cumple con los requisitos. ¿Le gustaría representar a España?

-Yo creo que sí que puede ser olímpico. Ahora mismo no creo, pero igual en unos años sí que lo va a ser porque se está metiendo mucha gente en este deporte. Jugar en los Juegos Olímpicos sería un orgullo. Sería una pasada representar a mi país, pero ahora mismo lo veo un poco lejos. Hay muchos jugadores de pádel españoles en la élite.