La Fes lanza una encuesta para medir el impacto del absentismo laboral La patronal quiere recabar datos directos de sus asociados para obtener una radiografía real del problema en la provincia

El Norte Segovia Martes, 23 de septiembre 2025, 10:07

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) ha puesto en marcha una encuesta dirigida a todas sus empresas asociadas para conocer con detalle la incidencia del absentismo laboral en la provincia y disponer de datos directos que permitan afrontar el problema con propuestas eficaces. La iniciativa busca obtener una radiografía precisa y realista de la situación en Segovia a partir de información aportada por los propios empresarios.

El absentismo preocupa de forma creciente al tejido productivo por su impacto en la productividad, la organización interna, los costes y, en definitiva, en la competitividad. La encuesta plantea cuestiones clave como el índice registrado en cada compañía, las causas principales (bajas médicas, ausencias justificadas o no, conciliación…), las dificultades organizativas que genera, las medidas internas ya implantadas para reducirlo y la percepción sobre su evolución en los últimos años. Con estos datos, la Fes aspira a elaborar un diagnóstico compartido que sirva de base para diseñar soluciones realistas y sectorialmente ajustadas.

«Queremos tener una visión clara y detallada de cómo está impactando el absentismo en nuestras empresas para, desde ahí, trabajar en la búsqueda de soluciones que podamos plantear tanto a nivel interno en las organizaciones como en diálogo con las administraciones y los agentes sociales», señala el presidente de Fes, Andrés Ortega, a través de una nota de prensa.

El movimiento de Fes llega en un contexto nacional de tasas elevadas. Según Randstad Research, el absentismo cerró 2024 en el 6,7% de las horas pactadas, con repuntes interanuales y diferencias territoriales que tensionan especialmente a sectores industriales y de servicios. Estas referencias estatales permitirán a Fes comparar la fotografía segoviana con la media española y con la evolución reciente.