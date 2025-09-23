El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede la Fes en Segovia. El Norte

La Fes lanza una encuesta para medir el impacto del absentismo laboral

La patronal quiere recabar datos directos de sus asociados para obtener una radiografía real del problema en la provincia

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:07

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) ha puesto en marcha una encuesta dirigida a todas sus empresas asociadas para conocer con detalle la incidencia del absentismo laboral en la provincia y disponer de datos directos que permitan afrontar el problema con propuestas eficaces. La iniciativa busca obtener una radiografía precisa y realista de la situación en Segovia a partir de información aportada por los propios empresarios.

El absentismo preocupa de forma creciente al tejido productivo por su impacto en la productividad, la organización interna, los costes y, en definitiva, en la competitividad. La encuesta plantea cuestiones clave como el índice registrado en cada compañía, las causas principales (bajas médicas, ausencias justificadas o no, conciliación…), las dificultades organizativas que genera, las medidas internas ya implantadas para reducirlo y la percepción sobre su evolución en los últimos años. Con estos datos, la Fes aspira a elaborar un diagnóstico compartido que sirva de base para diseñar soluciones realistas y sectorialmente ajustadas.

«Queremos tener una visión clara y detallada de cómo está impactando el absentismo en nuestras empresas para, desde ahí, trabajar en la búsqueda de soluciones que podamos plantear tanto a nivel interno en las organizaciones como en diálogo con las administraciones y los agentes sociales», señala el presidente de Fes, Andrés Ortega, a través de una nota de prensa.

El movimiento de Fes llega en un contexto nacional de tasas elevadas. Según Randstad Research, el absentismo cerró 2024 en el 6,7% de las horas pactadas, con repuntes interanuales y diferencias territoriales que tensionan especialmente a sectores industriales y de servicios. Estas referencias estatales permitirán a Fes comparar la fotografía segoviana con la media española y con la evolución reciente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  8. 8 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  9. 9

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  10. 10 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Fes lanza una encuesta para medir el impacto del absentismo laboral

La Fes lanza una encuesta para medir el impacto del absentismo laboral