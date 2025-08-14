El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
Un cliente en un estanco de la capital segoviana. Antonio de Torre
Segovia

La facturación por venta de cajetillas de tabaco alcanza su máximo en veinte años

Los precios de los clásicos paquetes suben más y más rápido que lo que desciende en consumo de cigarrillos entre los fumadores de Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:22

Las ventas de cajetillas de tabaco, las tradicionales que contienen veinte cigarrillos, han bajado hasta establecer un nuevo mínimo en la provincia después de seguir ... una tendencia descendente en los últimos veinte años truncada solo por repuntes ocasionales. La tónica se mantiene en el primer semestre del presente curso. La lógica diría que si hay menos 'pitillos' en circulación y menos consumo, los ingresos de los negocios dedicados a la comercialización de este producto también mermarían. Sin embargo, los datos de las estadísticas recabadas y publicadas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo que pertenece al Ministerio de Hacienda, dan cuenta de lo contrario, de un aumento del dinero facturado. Un alza que marca un máximo en al menos los últimos veinte años.

