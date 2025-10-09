El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado del coche tras el incendio ocurrido este jueves en Nueva Segovia. Antonio de Torre

Extinguido el fuego en un coche que circulaba por Nueva Segovia

Los dos ocupantes del vehículo han podido ponerse a salvo antes del incendio, que ha sido rápidamente sofocado por los bomberos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Un coche envuelto en llamas ha hecho saltar las alarmas este jueves entre los vecinos del barrio de Nueva Segovia. El vehículo se encontraba parado ... frente a una vivienda cuando de repente ha empezado a arder. Sus dos ocupantes han podido salir antes de verse afectados por el incendio. La intervención conjunta de la Policía Local y los bomberos ha permitido sofocar rápidamente el fuego y así evitar males mayores. Solo ha habido que lamentar daños materiales.

