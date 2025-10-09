Extinguido el fuego en un coche que circulaba por Nueva Segovia

Un coche envuelto en llamas ha hecho saltar las alarmas este jueves entre los vecinos del barrio de Nueva Segovia. El vehículo se encontraba parado ... frente a una vivienda cuando de repente ha empezado a arder. Sus dos ocupantes han podido salir antes de verse afectados por el incendio. La intervención conjunta de la Policía Local y los bomberos ha permitido sofocar rápidamente el fuego y así evitar males mayores. Solo ha habido que lamentar daños materiales.

El suceso ha ocurrido a las 14:45 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso de un coche que estaba envuelto en llamas, las cuales podían afectar a su vez a la fachada de una vivienda. En concreto, el vehículo estaba parado en la calle Luis Proust. La gran columna de humo negro era visible en todo el barrio, lo que ha atemorizado en gran medida a la población de la zona de Segovia capital, que ha salido a las calles para comprobar la gravedad del incendio.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente una patrulla de la Policía Local de Segovia y una dotación de bomberos, cuya intervención conjunta ha permitido sofocar el fuego en tiempo récord. Afortunadamente, tan solo ha habido que lamentar daños materiales en el vehículo, ya que sus dos ocupantes han podido ponerse a salvo antes de desencadenarse el incendio. La parte delantera, donde se encuentra el motor, ha quedado completamente reducida a cenizas. Fuentes municipales manejan como primera hipótesis «un calentón» y aclaran que las llamas no han afectado a mobiliario ni a una isla de contenedores que estaba ubicada en las proximidades.