Enrico Letta, Nick Clegg y Josep Borrell, entre las voces clave del Hay Festival Segovia 2025

El futuro de Europa y los análisis y reflexiones de expertos internacionales será la temática protagonista de Hay Festival Segovia 2025. El Festival, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre, cumple en esta edición 20 años de impacto en España.

Así, el programa de Hay Festival Segovia ofrece una «nueva mirada al mundo» con escritores y periodistas galardonados, artistas y diseñadores, responsables de políticas globales e innovadores en conversaciones y actividades. Lo hará a través de un programa multidisciplinar que incluye 60 eventos y la participación de alrededor de un centenar de personalidades procedentes de dieciséis países.

Acogerá en septiembre voces desde la política y la economía como Enrico Letta, ex primer ministro italiano y decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, la economista y líder universitaria, Minouche Shafik, y el ex representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell.

En el evento también participarán historiadores como Paul Preston y Orlando Figes, filósofos como A.C Grayling y Rob Riemen, los artistas Secundino Hernández, Hubertus von Holenlohe y Alberto García-Alix; la actriz, directora y cantante Maria de Medeiros; el escritor Marcelo Rubens Paiva; los clasicistas Emilio del Río y Andrea Marcolongo; los novelistas David Uclés, Juan Gabriel Vásquez, Leonardo Padura, Javier Cercas, Dolores Redondo, María Dueñas y Yael van der Wouden; los poetas Momtaza Mehri y Javier Velaz. Y como en cada edición, se celebrará el debate FT Weekend, centrado en 'Estados Unidos, Europa ¿Amigos para siempre?'.

Entre otros proyectos de Hay Festival Global, figuran las conversaciones Sur-Norte con Open Society Foundations, proyectos con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), AECID y la entidad española de acción cultural AC/E, que forjan conexiones globales esenciales a través de las fronteras. Mientras tanto, un evento «especial» con el Financial Times explorará la alianza transatlántica, conmemorando los 249 años de la Independencia de Estados Unidos.

Los programas de divulgación y educación en toda la región, que incluyen eventos gratuitos en universidades para estudiantes y talleres en prisiones locales, continúan ampliando el acceso a la inspiración del Festival. Algunas sesiones se transmitirán en directo 'on-line', «manteniendo así el compromiso de Hay Festival Global con la accesibilidad digital», concretó la organización a través de un comunicado.

Entre los colaboradores del festival de este año se encuentran el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación de Segovia, la Junta de Castilla y León, la Fundación Banco Sabadell, AC/E (Acción Cultural Española), la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), Fundación Telefónica, la Fundación IE (IE University), la Embajada Británica, la Embajada Real de los Países Bajos, el British Council, el Instituto Francés, la Fundación Loewe y la Fundación Aida.