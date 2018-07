Diez sanitarios más y cinco camas hospitalarias menos durante el verano Entrada de urgencias al Hospital General de Segovia. / Antonio Tanarro Segovia UGT señala la «sobresaturación» en servicios de atención primaria en varias zonas rurales QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 31 julio 2018, 08:21

La Consejería de Sanidad ha reducido este verano, como es habitual, el número de camas disponibles en el hospital de Segovia para adecuarlo a las menores necesidades de hospitalización, que según declaró el consejero de Sanidad a principios de mes suponen una ocupación media de en torno al 65% durante los meses estivales. En concreto, el Hospital General de Segovia ha 'cerrado' cinco camas en verano, que podrían ser activadas de nuevo en caso de ser necesarias. Además, Sacyl ha reforzado la plantilla sanitaria de la provincia segoviana con diez efectivos: un pediatra, tres facultativos y seis enfermeros, que se suman a una nómina que en 2016, año del que se tienen los últimos datos, contaba con 1.916 profesionales, de los cuales 1.314 son de atención especializada y 602 de atención primaria.

Sin embargo, la provincia de Segovia experimenta durante estos meses un incremento de población que se deja notar tanto en la capital como en las zonas rurales, donde el número de habitantes que reside en los meses de julio y agosto puede llegar incluso a triplicarse. Una circunstancia que afecta a la sanidad en una época en la que los profesionales de este sector también disfrutan de sus vacaciones, por lo que la provincia queda con más población que atender y menos médicos y enfermeros.

Así lo volvió a poner de manifiesto ayer UGT. El sindicato lamentó la situación que se vive durante estas semanas tanto en la capital como en la provincia, donde se produce un «deterioro de la calidad» originado por la escasez de profesionales. «Ahora mismo se llama al centro de salud y no ten dan cita hasta dentro de dos, tres o incluso cuatro días», criticó el secretario de la federación de servicios de UGT-Segovia, Miguel Ángel Mateo, quien asegura que hay momentos en los que incluso se llega a cerrar la agenda.

La situación amenaza con empeorar aún más a partir de mañana, fecha en la que está convocada una huelga indefinida por parte de los médicos funcionarios interinos que en la provincia se espera que secunden alrededor de medio centenar de profesionales. «Utilizan las coberturas de ausencias para no contratar a profesionales», afirmó Nieves Martínez de la Torre, secretaria de sanidad de UGT, que reconoce que en Castilla y León no hay médicos para cubrir esas plazas. «Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal para que los profesionales que se forman en la comunidad no se queden aquí», continuó.

Para solucionar el problema, aboga por reconocer y fidelizar a los profesionales «que llevan años sacándonos las castañas del fuego». Entre las medidas que propone señala un concurso-oposición «en el cual todos los profesionales puedan sumar puntos y méritos», criticando el actual sistema «pervertido» que en 2016 hizo que tan solo un 10% de los 3.800 aspirantes a plaza superasen la nota de corte. «¿Quiere decir eso que nuestros profesionales están mal formados? Tiene que cambiar está dinámica con exámenes asequibles. No nos podemos permitir el lujo de que se nos vaya un médico más», incidió.

En el medio rural

Villacastín, El Espinar, La Granja, Prádena, Sepúlveda y Riaza son las zonas que según UGT están «sobresaturadas» debido a la falta de profesionales provocada por las ausencias en las coberturas vacacionales. «Los médicos llevan en verano hasta tres demarcaciones sanitarias, haciendo muchos kilómetros y sin conocer a un alto porcentaje de sus pacientes», indica Mateo, quien asegura que los pacientes, tras no conseguir cita en los centros de atención primaria, acuden a urgencias donde se producen esperas de hasta diez horas, situación que el Hospital General de Segovia niega (aseguran que está siendo un verano tranquilo).

Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, explica que «en la mayoría de los casos el incremento del trabajo es superior al 50% y en algunos llega incluso al 100%», con acumulaciones parciales o totales de hasta dos compañeros. Un incremento del trabajo al que hay que añadir los kilómetros que deben recorrer con su propio vehículo para llegar a los distintos centros de atención primaria que se traduce en cansancio y estrés para el médico, que ve afectada su relación con un paciente que también «está con ansiedad debido a las horas de espera».

Guilabert también señala que en la provincia existen zonas rurales «de difícil cobertura» que resultan poco atractivas para los profesionales sanitarios, por lo que aboga por incentivar estos destinos. Además, critica la falta de previsión que ha mostrado la Consejería de Sanidad con una profesión que en la región sufre una «escasez tremenda» de profesionales, que requiere once años de formación (seis de carrera, uno de preparación al MIR y cuatro de especialización) y que en un plazo inferior a los cinco años tendrá que hacer frente a la jubilación de un alto porcentaje de los médicos de Castilla y León.

La solución al problema, según Guilabert, no pasa ni por el cierre de consultorios ni por que otros profesionales de la sanidad asuman las competencias de los médicos, algo que considera «una barbaridad», sino por poner dinero encima de la mesa (calcula que entre 5 y 6 millones) con el que contratar nuevo personal.