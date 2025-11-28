El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Policía Nacional identifica a dos personas junto al Acueducto de Segovia. El Norte

Detenidos dos carteristas de una banda de Madrid por robar a turistas en Segovia

La Policía Nacional comprobó que habían hurtado 600 euros a una visitante en el entorno del Acueducto

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:58

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Segovia han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un hurto al descuido cometido en la capital. La intervención se enmarca en el 'Plan Comercio Seguro', reforzado desde principios de noviembre con el objetivo de incrementar la presencia policial en las zonas comerciales durante la campaña navideña y frenar la actividad de grupos itinerantes dedicados a este tipo de sustracciones.

En este dispositivo ha resultado fundamental la colaboración con los comercios y con el Centro de Recepción de Turistas de Segovia, promovida por la Delegación de Participación Ciudadana. En concreto, el CRV, ubicado en la plaza del Azoguejo, alertó el pasado 25 de noviembre de la presencia de dos personas que podrían estar realizando labores de carterismo.

Una patrulla desplegada en la zona localizó rápidamente a los sospechosos, así como el vehículo con el que habían llegado a la ciudad. Las gestiones realizadas confirmaron que ambos habían sustraído 600 euros a una turista. Además, se comprobó que uno de los detenidos cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Segovia, en funciones de guardia.

