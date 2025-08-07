El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una patrulla de la Policía Nacional, por el centro de Segovia. Óscar Costa

Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo

La víctima tuvo que ser trasladada con urgencia a un hospital en Valladolid

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:18

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como el presunto autor de un delito de intento de homicidio tras propinar una brutal paliza a ... otro varón en una vivienda de la calle Coca, en el barrio de San Lorenzo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes al miércoles y se saldaron con el autor de la agresión detenido y con la víctima con numerosas heridas que requirieron de su traslado urgente a un centro hospitalario de Valladolid.

