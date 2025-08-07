Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
La víctima tuvo que ser trasladada con urgencia a un hospital en Valladolid
Segovia
Jueves, 7 de agosto 2025, 22:18
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como el presunto autor de un delito de intento de homicidio tras propinar una brutal paliza a ... otro varón en una vivienda de la calle Coca, en el barrio de San Lorenzo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes al miércoles y se saldaron con el autor de la agresión detenido y con la víctima con numerosas heridas que requirieron de su traslado urgente a un centro hospitalario de Valladolid.
La paliza se produjo minutos antes de las dos de la madrugada en una vivienda de este popular de barrio de Segovia, que precisamente se encontraba a tan solo unas horas de iniciar sus fiestas patronales. Tras recibir una llamada que alertaba de lo ocurrido, la Policía nacional y los servicios sanitarios se desplazaron hasta la zona, donde encontraron a la víctima con multitud de heridas tras haber sufrido una paliza. El presunto autor de la misma fue identificado y detenido por la Policía Nacional en la vía pública con abundante sangre en sus piernas y signos de haber participado en la agresión.
Tras ser llevado a la Comisaría de la Policía Nacional en Segovia, el hombre fue puesto a disposición judicial. La jueza de guardia decretó su inmediato ingreso en prisión –en una decisión poco habitual en Segovia– como el presunto autor de un delito de intento de homicidio.
