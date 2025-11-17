Desmantelan en Segovia una falsa ONG que estafaba a solicitantes de asilo con empadronamientos falsos La red cobraba hasta 280 euros por gestionar citas de Extranjería y entregar certificados de empadronamiento falsos

La Policía Nacional ha puesto fin a una actividad delictiva llevada a cabo por un grupo de personas que actuaban bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante. A cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y 280 euros, los investigados ofrecían citas para la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional, entregando además a los interesados certificados de empadronamiento falsos de distintas localidades de las provincias de Segovia y Ávila.

La investigación, denominada operación 'Nordap', se inició el 17 de marzo de 2025 tras detectarse un aumento significativo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia aportando certificados de empadronamiento supuestamente expedidos por municipios como Torrecaballeros, el Espinar y Abades.

Las comprobaciones realizadas con los ayuntamientos afectados confirmaron que dichas personas no figuraban empadronadas en esos municipios. Posteriormente, los agentes realizaron una investigación documental y operativa que permitió comprobar la falsedad de los documentos aportados y confirmar que la asociación en nombre de la cual actuaban los investigados no existía. También se acreditó que la persona que se presentaba ante los extranjeros como abogado y miembro de dicha entidad no tenía titulación ni estaba adscrita a ningún colegio profesional, incurriendo así en un delito de intrusismo.

El grupo captaba a sus víctimas a través de medios telemáticos y redes sociales, realizando los cobros mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.

Resultados de la investigación

Del desarrollo de la operación se pudo determinar la elaboración y presentación de certificados de empadronamiento falsos, la inexistencia de la asociación u ONG en cuyo nombre actuaban, el cobro de entre 80 y 250 euros por la obtención de citas y la entrega de documentos falsos, la comisión de delitos de falsedad documental e intrusismo profesional y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional.

Como resultado, se procedió a la detención de seis personas y a la incautación de numerosa documentación falsificada, incluyendo certificados de empadronamiento y modelos originales empleados como soporte para las falsificaciones. De esta forma, se ha logrado esclarecer completamente los hechos y poner fin a la actividad delictiva.

Vulnerables

Con esta actuación, la Policía Nacional ha impedido que más ciudadanos extranjeros -todos ellos solicitantes de protección internacional (asilo)- fueran víctimas de engaños y estafas por parte de falsos intermediarios. Estos documentos falsificados no solo pretendían simular su residencia en España, sino también facilitar el acceso a servicios públicos y a trámites administrativos esenciales para su integración social y legal.

El certificado de empadronamiento municipal es un documento de gran relevancia para las personas extranjeras, ya que acredita su residencia y permite el acceso a servicios básicos como sanidad, educación y gestión de citas en Extranjería. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia, que entiende de las diligencias instruidas.