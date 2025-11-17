El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisaría de la Policía Nacional en Segovia. Antonio de Torre

Desmantelan en Segovia una falsa ONG que estafaba a solicitantes de asilo con empadronamientos falsos

La red cobraba hasta 280 euros por gestionar citas de Extranjería y entregar certificados de empadronamiento falsos

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

La Policía Nacional ha puesto fin a una actividad delictiva llevada a cabo por un grupo de personas que actuaban bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante. A cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y 280 euros, los investigados ofrecían citas para la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional, entregando además a los interesados certificados de empadronamiento falsos de distintas localidades de las provincias de Segovia y Ávila.

La investigación, denominada operación 'Nordap', se inició el 17 de marzo de 2025 tras detectarse un aumento significativo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia aportando certificados de empadronamiento supuestamente expedidos por municipios como Torrecaballeros, el Espinar y Abades.

Las comprobaciones realizadas con los ayuntamientos afectados confirmaron que dichas personas no figuraban empadronadas en esos municipios. Posteriormente, los agentes realizaron una investigación documental y operativa que permitió comprobar la falsedad de los documentos aportados y confirmar que la asociación en nombre de la cual actuaban los investigados no existía. También se acreditó que la persona que se presentaba ante los extranjeros como abogado y miembro de dicha entidad no tenía titulación ni estaba adscrita a ningún colegio profesional, incurriendo así en un delito de intrusismo.

El grupo captaba a sus víctimas a través de medios telemáticos y redes sociales, realizando los cobros mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.

Resultados de la investigación

Del desarrollo de la operación se pudo determinar la elaboración y presentación de certificados de empadronamiento falsos, la inexistencia de la asociación u ONG en cuyo nombre actuaban, el cobro de entre 80 y 250 euros por la obtención de citas y la entrega de documentos falsos, la comisión de delitos de falsedad documental e intrusismo profesional y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional.

Como resultado, se procedió a la detención de seis personas y a la incautación de numerosa documentación falsificada, incluyendo certificados de empadronamiento y modelos originales empleados como soporte para las falsificaciones. De esta forma, se ha logrado esclarecer completamente los hechos y poner fin a la actividad delictiva.

Vulnerables

Con esta actuación, la Policía Nacional ha impedido que más ciudadanos extranjeros -todos ellos solicitantes de protección internacional (asilo)- fueran víctimas de engaños y estafas por parte de falsos intermediarios. Estos documentos falsificados no solo pretendían simular su residencia en España, sino también facilitar el acceso a servicios públicos y a trámites administrativos esenciales para su integración social y legal.

El certificado de empadronamiento municipal es un documento de gran relevancia para las personas extranjeras, ya que acredita su residencia y permite el acceso a servicios básicos como sanidad, educación y gestión de citas en Extranjería. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia, que entiende de las diligencias instruidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  2. 2

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  3. 3 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico
  10. 10

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Desmantelan en Segovia una falsa ONG que estafaba a solicitantes de asilo con empadronamientos falsos

Desmantelan en Segovia una falsa ONG que estafaba a solicitantes de asilo con empadronamientos falsos