Patrullas de la Guardia Civil. Alberto MIngueza

Dejan inconsciente a un hombre de 42 años en una pelea en Aguilafuente

Fue trasladado al Hospital General de Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:17

Un hombre de 42 años resultó herido de gravedad la medianoche de este jueves tras una pelea registrada en la localidad segoviana de Aguilafuente, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El incidente ocurrió en torno a las 00:02 horas en la Calle Real, cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de una pelea en la vía pública. Según los primeros datos, el hombre se habría golpeado en la cabeza durante la agresión y se encontraba inconsciente en el lugar.

Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil de Segovia y a los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Aguilafuente y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE). El personal sanitario atendió al herido en el lugar de los hechos, estabilizándolo antes de proceder a su traslado en la UEnE al Complejo Asistencial de Segovia, donde permanece ingresado.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las causas del altercado ni si se han producido detenciones. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

