El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (derecha), conversa con uno de los manifestantes en la entrada de la cárcel de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El Defensor del Pueblo, ante las quejas de los trabajadores de prisiones: «¿Me han escrito ustedes?»

Ángel Gabilondo conmina a los funcionarios que protestaban este miércoles en la cárcel de Segovia contra Marlaska a trasladarle sus reclamaciones

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:20

A diferencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pasó raudo de largo en el coche oficial por la rotonda de acceso al centro ... penitenciario de Segovia donde se agolpaba, bajo vigilancia policial, la concentración de personal de prisiones, el Defensor del Pueblo sí se detuvo en la entrada de la cárcel. Ángel Gabilondo se acercó a los manifestantes de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y de Jusapol para conocer de primera mano sus reivindicaciones. Ante las pancartas de 'Stop agresiones', de 'Violencia machista contra las funcionarias' y de 'Saturación de internos con patología psiquiátrica', se dirigió a algunos de los congregados.

