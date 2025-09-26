El Defensor del Pueblo, ante las quejas de los trabajadores de prisiones: «¿Me han escrito ustedes?»

A diferencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pasó raudo de largo en el coche oficial por la rotonda de acceso al centro ... penitenciario de Segovia donde se agolpaba, bajo vigilancia policial, la concentración de personal de prisiones, el Defensor del Pueblo sí se detuvo en la entrada de la cárcel. Ángel Gabilondo se acercó a los manifestantes de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y de Jusapol para conocer de primera mano sus reivindicaciones. Ante las pancartas de 'Stop agresiones', de 'Violencia machista contra las funcionarias' y de 'Saturación de internos con patología psiquiátrica', se dirigió a algunos de los congregados.

-«No puede ser que nuestro colectivo no sea agente de la autoridad cuando otros lo son, que muy bien merecidos, como los autobuseros, maestros, etcétera, y nosotros estamos ahí dentro [señalando el interior de la cárcel de Segovia] con toda la delincuencia, con esto solo [abriéndose la chaqueta como muestra de la indefensión que sienten en el trabajo]». Así se refirió al Defensor del Pueblo uno de los portavoces de los funcionarios de la cárcel que participaron en la protesta.

-«¿Me han escrito ustedes a mí?», respondió y reiteró Ángel Gabilondo ante la incredulidad del interlocutor.

-«¿Cómo que si le hemos escrito? ¿Usted no ve las noticias?», contestó el representante sindical.

-«Pues escríbannos», concluyó el Defensor del Pueblo mientras se alejaba hacia el acto preparado en el interior del centro penitenciario.

Personal de la institución prosiguió hablando con los manifestantes y repartió tarjetas de la oficina para que, como les había conminado unos segundos antes el propio Ángel Gabilondo, les hagan llegar sus demandas.