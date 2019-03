Cuéllar sustituye las obsoletas máquinas de la zona de estacionamiento controlado Una de las nuevas máquinas instaladas. / M. R. Los nuevos parquímetros se han instalado ya en la calle Resina y en la estación de autobuses MÓNICA RICO Segovia Miércoles, 27 marzo 2019, 13:42

El Ayuntamiento de Cuéllar ha iniciado la sustitución de las máquinas de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), puesto que las que había hasta la fecha estaban obsoletas, daban fallos y averías de forma continuada e incluso había dos fuera de servicio desde hace tiempo.

El alcalde de la villa, Jesús García, explicó que incluso la sustitución o reposición de piezas no era factible, porque no se localizaban debido a la antigüedad de las máquinas, cuestión por la que se consultó con la empresa que venía realizando reparaciones y mantenimiento cuando los servicios municipales no los podían acometer.

Una máquina nueva tiene un coste de unos 7.000 euros, por lo que sería una inversión de 28.000 euros, «algo que nos podemos plantear en el futuro, el adquirirlas», señaló el alcalde. Por el momento, se ha optado por la firma de un convenio con la empresa para sustituir todas las máquinas y realizar el mantenimiento de las mismas, lo que tiene un coste de 4.266 euros.

El coste incluye el alquiler de cuatro expendedores de tickets, su instalación, programación y puesta en marcha de los equipos, curso de formación al técnico municipal o a los controladores, sustitución y reparación sin coste de piezas, stock mínimo de seguridad a disposición del técnico de mantenimiento, una visita mensual sin coste y la programación de nuevas tarifas u horarios en el caso de que sea necesario.

Las nuevas máquinas expendedoras se han instalado ya en la calle Resina y en la estación de autobuses y en los próximos días se espera contar con los equipos en la plaza de los Coches y en la calle Parras.