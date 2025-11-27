Cuéllar sigue volcándose con Movember y el cuidado de la salud masculina

Primero fueron los escolares y toda la comunidad educativa del CEIP San Gil, después los miembros del club Racing Cuéllar, y ahora las voluntarias de ... la Asociación Española Contra el Cáncer, las que se han sumado a Movember, un movimiento global que se celebra cada mes de noviembre para concienciar y recaudar fondos para la salud masculina, centrándose en buena medida en el cáncer de próstata.

La actividad, de manos de la AECC y la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, consistió en situar una mesa en el centro de salud de Cuéllar, donde las voluntarias preguntaban a los hombres en qué mejorarían su salud física y emocional, y a las mujeres cómo les gustaría que cambiasen los hombres en esos mismos aspectos. Los vecinos lo plasmaban en pósit de colores que se pegaban en unas grandes letras de cartón pluma que después se colgarán en las instalaciones.

La acción se realizó con el objetivo de animar a los hombres a cuidarse y a cuidar de los que tienen cerca y recordar que la salud «también es cosa de ellos», tal y como señaló una de las voluntarias, Elena Núñez, que destacó que la mesa informativa se continuará instalando durante los dos próximos jueves en la zona de acceso principal del centro de salud, para que la sensibilización e información que se ofrece pueda llegar al máximo de personas.