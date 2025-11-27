El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mesa informativa en el centro de salud de Cuéllar. Mónica Rico

Cuéllar sigue volcándose con Movember y el cuidado de la salud masculina

Las voluntarias de la AECC de la localidad llevaron a cabo una acción de información y sensibilización frente al cáncer de próstata

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:06

Primero fueron los escolares y toda la comunidad educativa del CEIP San Gil, después los miembros del club Racing Cuéllar, y ahora las voluntarias de ... la Asociación Española Contra el Cáncer, las que se han sumado a Movember, un movimiento global que se celebra cada mes de noviembre para concienciar y recaudar fondos para la salud masculina, centrándose en buena medida en el cáncer de próstata.

