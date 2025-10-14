Cuéllar quiere incrementar el número de participantes en el concurso de tapas

Cuéllar acogerá una nueva edición de su concurso de tapas entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, una iniciativa que este año llega ... con algunas novedades y la previsión de un incremento en el número de participantes. El objetivo de la propuesta es contribuir al dinamismo y la promoción de la hostelería local. Así lo afirmó la concejala de Desarrollo Económico, Lucía Arranz, que animó a los establecimientos a interesarse por un certamen en el que el año pasado se vendieron 5.300 tapas y los clientes acudieron de más de 40 municipios diferentes, unos datos que también se esperan superar en esta ocasión.

Las bases de inscripción se publicaron ayer, así como el precio fijo de la tapa, que costará 2,5 euros, tal y como se acordó en una reunión con los hosteleros en 2023. Es una cuantía que no se modificará para la siguiente edición. Los aperitivos que se degustarán en los diferentes establecimientos deberán ser elaborados de manera artesanal. Cada participante tendrá que presentar un ejemplar de su propuesta el día 22 de octubre, con el objetivo de que la organización filtre y asegure la calidad de las tapas, como se viene haciendo estos últimos años.

Algunas de las novedades del concurso llegan de la mano de los premios que se otorgarán y que se sortearán entre aquellos que degusten las propuestas gastronómicas y realicen sus votaciones. Así, el primer y segundo premio lo decidirá un jurado anónimo, que estará formado por dos personas relacionadas con el mundo de la cocina y hostelería. Ambos valorarán la presentación, nivel de complejidad, los valores culinarios, como el gusto, el olfato o la textura; la combinación de ingredientes y la creatividad de la tapa.

El tercer premio será el que decida el jurado popular, que recibe el nombre de Premio Alberto González Bayón. La concejala de Desarrollo Económico, Lucía Arranz, señaló que con esta nomenclatura se ha querido hacer un homenaje «a un gran hostelero que nos ha dejado este año» y que se implicaba en gran medida en cada edición de esta cita. Era el responsable del bar Yon-Ba y falleció a principios de septiembre a los 40 años.

«El trabajo de Alberto ha tenido mucho que ver en la continuidad del certamen, por eso su nombre lo llevará el premio del jurado popular; queremos hacer partícipe a los clientes y vecinos de este reconocimiento. Con ello rendimos homenaje a Alberto por su esfuerzo y compromiso con el sector en la localidad», aseguró la edil, que anunció que los premios consistirán en una distinción honorífica y diploma concedidos por el Ayuntamiento de Cuéllar.

Método de votación

Para que el público pueda efectuar su voto y ser parte del jurado popular, los establecimientos contarán con papeletas que se deben rellenar con los datos de cada cliente. En ellas emitirán el voto sobre su tapa favorita pero, para que este sea válido, deberán acreditar haber probado al menos tres creaciones mediante pegatinas que se ofrecerán en los bares y restaurantes participantes.

La simple participación tendrá premios, pues entre todos los votos emitidos se sortearán lotes de productos y vales para gastar en establecimientos del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Villa de Cuéllar. A estos regalos, que repiten de pasadas ediciones, se les suman otros nuevos. El Consistorio de la villa cuellarana ha sumado a la propuesta una cesta de productos valorada en 250 euros y vales de entre 50 y 100 euros para gastar en los establecimientos participantes.

Con ello, la concejalía responsable persigue un doble propósito. Por una parte, establecer un incentivo para aumentar el número de establecimientos participantes y que estos cuenten con un reconocimiento económico. Por otro lado, incrementar la participación ciudadana aumentado los premios del sorteo.