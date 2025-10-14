El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplos de las tapas de las últimas ediciones del certamen. Mónica Rico

Cuéllar quiere incrementar el número de participantes en el concurso de tapas

El premio del jurado popular llevará el nombre de Alberto González Bayón en homenaje al hostelero recientemente fallecido

Mónica Rico

Mónica Rico

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 11:24

Comenta

Cuéllar acogerá una nueva edición de su concurso de tapas entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, una iniciativa que este año llega ... con algunas novedades y la previsión de un incremento en el número de participantes. El objetivo de la propuesta es contribuir al dinamismo y la promoción de la hostelería local. Así lo afirmó la concejala de Desarrollo Económico, Lucía Arranz, que animó a los establecimientos a interesarse por un certamen en el que el año pasado se vendieron 5.300 tapas y los clientes acudieron de más de 40 municipios diferentes, unos datos que también se esperan superar en esta ocasión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  8. 8

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  9. 9

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  10. 10

    La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuéllar quiere incrementar el número de participantes en el concurso de tapas

Cuéllar quiere incrementar el número de participantes en el concurso de tapas