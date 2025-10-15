El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mesa de trabajo en la que ha participado Cuéllar. El Norte

Cuéllar participa en el Laboratorio de Ideas de la Red de Patrimonio Histórico

En el foro se trataron iniciativas como campañas de viajes promocionales y la necesidad de trabajar unidos para ahorrar

Mónica Rico

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01

La villa segoviana de Cuéllar, a través de su concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio, Maite Sánchez, ha participado en la primera jornada del Laboratorio ... de Ideas puesta en marcha por la Red de Patrimonio Histórico de España, que en esta ocasión se centraba en una mesa sobre rutas y contenidos, un foro exclusivo para algunos socios colaboradores en el que se trataron otros diversos temas. Esta iniciativa busca generar experiencias creativas que repercutan directamente en la programación y en el marketing de la promoción en red, además de las acciones que se puedan llevar a cabo de forma individual.

