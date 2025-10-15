Cuéllar participa en el Laboratorio de Ideas de la Red de Patrimonio Histórico

La villa segoviana de Cuéllar, a través de su concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio, Maite Sánchez, ha participado en la primera jornada del Laboratorio ... de Ideas puesta en marcha por la Red de Patrimonio Histórico de España, que en esta ocasión se centraba en una mesa sobre rutas y contenidos, un foro exclusivo para algunos socios colaboradores en el que se trataron otros diversos temas. Esta iniciativa busca generar experiencias creativas que repercutan directamente en la programación y en el marketing de la promoción en red, además de las acciones que se puedan llevar a cabo de forma individual.

Sánchez señala que esta reunión ha sido una primera toma de contacto. Durante su desarrollo surgieron ideas como campañas de viajes promocionales y el recordatorio de cómo trabajar unidos para economizar costes en cuestiones como la promoción a través de las redes sociales.

Cuéllar y otros municipios asistentes aprovecharon para realizar reclamaciones en relación con las subvenciones o con la forma de hacer marketing en red. Sánchez ha insistido en valorar la importancia de que la localidad esté representada en este tipo de iniciativas, lo que supone que, «como municipio turístico y patrimonial, tenemos un valor para ellos».

La concejala ha avanzado que la villa de la provincia de Segovia también formará parte de otra mesa de trabajo del Laboratorio de Ideas que tendrá que ver con la administración pública y con las ventas 'on-line'. Sobre este tema apuntó las diferencias de criterios entre los particulares que forman parte de la red y las instituciones públicas.

A su vez, se aprovechó para analizar el estado del turismo en los destinos de interior que formaron parte del Laboratorio, coincidiendo en un descenso generalizado de entre un 5% y un 10% respecto a años anteriores. Así, se constató la necesidad de que las ciudades de mayor tamaño sean transmisoras de visitas para el medio rural, teniendo en cuenta que a veces las primeras tienen incluso problemas de sostenibilidad, por lo que habría que buscar fórmulas para canalizar ese turismo sobrante hacia los pueblos.