Cuéllar licita la limpieza de colegios y edificios municipales por más de 620.000 euros
El Ayuntamiento divide en lotes el servicio que afecta a varios centros de la zona deportiva, espacios turísticos y otros formativos y culturales
Cuéllar
Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:24
El Ayuntamiento de Cuéllar ha sacado a licitación el servicio de limpieza de colegios y distintos edificios municipales por un importe global superior a ... 620.000 euros para dos años, dividido en cuatro lotes. El contrato está en fase de concurrencia y establece tareas, frecuencias y condiciones técnicas específicas según los espacios a atender.
El lote 1 abarca instalaciones de la zona deportiva -pabellón polideportivo, frontón cubierto y campo de fútbol (vestuarios, gradas y aseos)- además del centro cultural Santa Clara, con un presupuesto de algo más de 113.505 euros. El lote 2 se centra en dos recursos turísticos: la iglesia de San Martín (centro de interpretación del mudéjar) y el torreón de la memoria con las bodegas del castillo–palacio de los Duques de Alburquerque, por algo más de 104.000 euros. El lote 3 cubre espacios formativos y culturales -Escuela Municipal de Música, Casa Joven, Escuela de Adultos y sala Alfonsa de la Torre- por 42.435 euros. El lote 4, el de mayor cuantía, corresponde a los colegios de Infantil y Primaria y supera los 350.000 euros en el bienio.
El pliego detalla el barrido, fregado y limpieza de mobiliario, cristales y techos, así como limpiezas extraordinarias en eventos (por ejemplo, carnavales o festivales en el pabellón). Estas labores deberán realizarse fuera de horarios de uso -sin entrenamientos, ensayos o partidos- y contemplan condiciones sobre productos de higiene, desinfección, utensilios, maquinaria y refuerzos de personal.
Noticia relacionada
Educación pone a punto 27 centros en Segovia con la mayor inversión de la región
En los colegios San Gil, Santa Clara y La Villa se fijan periodicidades por dependencia (aulas, pasillos, despachos, biblioteca, gimnasios…). En La Villa y San Gil, donde hay etapa de 0 a 3 años, el curso va de septiembre a julio e incluye Navidad, días no lectivos y Semana Santa. Se realizará una limpieza general antes de comenzar y al finalizar el curso. En los gimnasios, el fregado debe ser la primera tarea del día para garantizar el secado antes de otros usos. Cuando Santa Clara y La Villa se utilicen como colegios electorales, tras el recuento se exige una limpieza adicional de dos personas durante dos horas.
Los criterios de adjudicación incluyen bolsa de horas, encuesta de satisfacción, baja de precio, limpieza durante obras y el empleo de productos de bajo impacto ambiental.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.