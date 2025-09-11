Cuéllar licita la limpieza de colegios y edificios municipales por más de 620.000 euros

El Ayuntamiento de Cuéllar ha sacado a licitación el servicio de limpieza de colegios y distintos edificios municipales por un importe global superior a ... 620.000 euros para dos años, dividido en cuatro lotes. El contrato está en fase de concurrencia y establece tareas, frecuencias y condiciones técnicas específicas según los espacios a atender.

El lote 1 abarca instalaciones de la zona deportiva -pabellón polideportivo, frontón cubierto y campo de fútbol (vestuarios, gradas y aseos)- además del centro cultural Santa Clara, con un presupuesto de algo más de 113.505 euros. El lote 2 se centra en dos recursos turísticos: la iglesia de San Martín (centro de interpretación del mudéjar) y el torreón de la memoria con las bodegas del castillo–palacio de los Duques de Alburquerque, por algo más de 104.000 euros. El lote 3 cubre espacios formativos y culturales -Escuela Municipal de Música, Casa Joven, Escuela de Adultos y sala Alfonsa de la Torre- por 42.435 euros. El lote 4, el de mayor cuantía, corresponde a los colegios de Infantil y Primaria y supera los 350.000 euros en el bienio.

El pliego detalla el barrido, fregado y limpieza de mobiliario, cristales y techos, así como limpiezas extraordinarias en eventos (por ejemplo, carnavales o festivales en el pabellón). Estas labores deberán realizarse fuera de horarios de uso -sin entrenamientos, ensayos o partidos- y contemplan condiciones sobre productos de higiene, desinfección, utensilios, maquinaria y refuerzos de personal.

En los colegios San Gil, Santa Clara y La Villa se fijan periodicidades por dependencia (aulas, pasillos, despachos, biblioteca, gimnasios…). En La Villa y San Gil, donde hay etapa de 0 a 3 años, el curso va de septiembre a julio e incluye Navidad, días no lectivos y Semana Santa. Se realizará una limpieza general antes de comenzar y al finalizar el curso. En los gimnasios, el fregado debe ser la primera tarea del día para garantizar el secado antes de otros usos. Cuando Santa Clara y La Villa se utilicen como colegios electorales, tras el recuento se exige una limpieza adicional de dos personas durante dos horas.

Los criterios de adjudicación incluyen bolsa de horas, encuesta de satisfacción, baja de precio, limpieza durante obras y el empleo de productos de bajo impacto ambiental.