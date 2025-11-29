Cuéllar destina parte del remanente a amortizar el crédito de 'Niñas Huérfanas'

El Ayuntamiento de Cuéllar aprobó en Pleno una modificación presupuestaria por suplemento de crédito de 365.139,20 euros, con cargo al remanente de tesorería, ... para amortizar parte del préstamo hipotecario ligado a las viviendas de 'Niñas Huérfanas'. La medida queda, sin embargo, pendiente de su tramitación y de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia antes de fin de año.

La interventora avisó de que los plazos están «muy ajustados». Para la entrada en vigor debe completarse el periodo de exposición al público y alcanzarse la publicación de la aprobación definitiva. En ese calendario, recordó, el último día de admisión y registro de textos para su publicación será el 22 de diciembre, por lo que «será muy difícil» cerrar el expediente dentro del ejercicio.

La concejala de Hacienda, Lucía Arranz, calificó de «doloroso» que la normativa obligue a destinar el remanente a amortizar deuda, y no a inversiones, y defendió que en los últimos años «el dinero estaba en las calles, en la mejora de los vecinos de Cuéllar». El alcalde, Carlos Fraile, defendió unas «cuentas sanas» y recordó el remanente superior a dos millones de euros, el superávit de más de 300.000 euros y un nivel de deuda del 7,93% con el que se liquidó el ejercicio anterior.

Fraile detalló que el Consistorio mantiene dos préstamos: uno hipotecario con CaixaBank, con 572.606 euros pendientes, y otro con BBVA, con 104.287 euros, lo que sitúa la deuda viva en 742.914 euros, ya por debajo del millón. Si la amortización se formaliza, el primer préstamo quedaría en 204.750 euros y la deuda financiera municipal se situaría en 309.037 euros al cierre del año. El alcalde avanzó además que «en breve» se venderán entre dos y tres viviendas y recordó que este año se han pagado 21.000 euros de intereses.

La oposición votó en contra, más por la forma que por el fondo. La concejala no adscrita Nuria Fernández pidió «responsabilidad política» y criticó falta de previsión en la gestión de plazos. El portavoz del PP, Daniel Martín, sostuvo que la modificación debía haberse aprobado en octubre para evitar el informe desfavorable de Intervención y advirtió de que las viviendas «está costando mucho venderlas y suponen un gasto al Ayuntamiento».