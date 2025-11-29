El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de uno de los edificios de Niñas Huérfanas en Cuéllar. Mónica Rico

Cuéllar destina parte del remanente a amortizar el crédito de 'Niñas Huérfanas'

Si la operación entra en vigor este año, por lo ajustado de los plazos, la villa cerrará el ejercicio con una deuda financiera de 309.037 euros

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El Ayuntamiento de Cuéllar aprobó en Pleno una modificación presupuestaria por suplemento de crédito de 365.139,20 euros, con cargo al remanente de tesorería, ... para amortizar parte del préstamo hipotecario ligado a las viviendas de 'Niñas Huérfanas'. La medida queda, sin embargo, pendiente de su tramitación y de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia antes de fin de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  4. 4

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  5. 5 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  6. 6 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  7. 7

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  8. 8

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  9. 9 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  10. 10 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuéllar destina parte del remanente a amortizar el crédito de 'Niñas Huérfanas'

Cuéllar destina parte del remanente a amortizar el crédito de &#039;Niñas Huérfanas&#039;