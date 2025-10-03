El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio de la calle Magdalena que rehabilitará el Ayuntamiento. M. R.

Cuéllar comenzará la adecuación del edificio de la calle Magdalena en octubre

La obra se ha adjudicado a la empresa Sistemas Constructivos Cana por un importe de 195.415 euros para crear un nuevo espacio administrativo

Mónica Rico

Cuéllar

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:15

Las obras de adecuación del edificio situado en el número 8 de la calle Magdalena, de Cuéllar (Segovia), que se ejecutarán con el fin ... de liberar parte de la Casa Consistorial de la localidad, comenzarán este mismo mes de septiembre. La empresa Sistemas Constructivos Cana, adjudicataria de la obra, comenzará los trabajos este mes de octubre y se espera que estos estén concluidos durante la próxima primavera, cuando está previsto poder utilizar el espacio ya reformado.

