Cuéllar comenzará la adecuación del edificio de la calle Magdalena en octubre

Las obras de adecuación del edificio situado en el número 8 de la calle Magdalena, de Cuéllar (Segovia), que se ejecutarán con el fin ... de liberar parte de la Casa Consistorial de la localidad, comenzarán este mismo mes de septiembre. La empresa Sistemas Constructivos Cana, adjudicataria de la obra, comenzará los trabajos este mes de octubre y se espera que estos estén concluidos durante la próxima primavera, cuando está previsto poder utilizar el espacio ya reformado.

De hecho, una de las mejoras incluidas por la empresa en su propuesta durante la licitación era una pequeña reducción del plazo de ejecución, por lo que se espera que no exista ningún problema en ese sentido. También se aumenta el plazo de garantía de la obra y se redujo algo el precio sobre la base de licitación.

Se trata de un edificio para uso administrativo, al que se trasladarían algunas dependencias municipales, con el fin de liberar parte de la Casa Consistorial, especialmente su planta baja, ubicando en este espacio distintas dependencias municipales con las que poder dar acceso a todos los vecinos, teniendo en cuenta que en estos momentos, tanto secretaría, como intervención o tesorería, entre otros, no son accesibles, y para acceder a la realización de cualquier trámite en el Ayuntamiento, los vecinos tienen que salvar diversas escaleras.

Uso polivalente

Es por ello que se ha optado por la reforma de este edificio, que tendrá un coste de 195.415 euros, procedentes de fondos propios municipales y del Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León, con lo que se conseguirá un espacio de 100 metros cuadrados útiles.

El edificio que se adecuará en estos momentos se convertirá en un local administrativo para uso polivalente y colinda con el albergue municipal situado en el antiguo hospital de La Magdalena. En este espacio ya se intervino hace casi una década, con unas obras que se centraron en la reconstrucción y consolidación de las fachadas, además de la colocación de cubierta de teja y panel sándwich.

En el edificio se conservan los muros interiores, que no se pueden demoler, puesto que se trata de un espacio que cuenta con protección histórica. En concreto, se encuentra dentro del catálogo de edificios protegidos de Cuéllar desde el año 1999, por lo que no se pueden demoler los muros. Así, el proyecto que se ha realizado para su adecuación, se ha adaptado a la distribución actual, teniendo también en cuenta la iluminación natural que proviene de los huecos de la fachada, que también se deben respetar y no se pueden ampliar.

Distribución

El proyecto establece la creación de un área diáfana con dos puestos de trabajo y atención al público, un despacho, una zona de archivo y consulta, una zona de reuniones más amplia, que sería también un segundo despacho, vestuario para trabajadores y aseo, así como instalaciones para dar cumplimiento a la normativa, además de almacenes para las instalaciones, para residuos y para archivo.

Estos espacios se situarán en la planta baja del edificio, que conservará la distribución actual de muros y huecos al exterior, además de articularse una entrada a través de un vestíbulo que servirá también de cortavientos. Los cerramientos se marcarán con carpinterías transparentes hacia las zonas abiertas del local y las divisiones entre despachos se harán con tabiques opacos para garantizar la privacidad.

Se trata de un edificio con bastante altura, y, aunque en un principio, el proyecto está establecido para la ejecución de obras en la planta baja, por lo que se cerrará con un forjado ligero de chapa, se plantea un aprovechamiento futuro de planta superior, por lo que se quedará el espacio para una escalera de conexión para una posible segunda planta.