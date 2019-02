Cuéllar aparece empapelada con 'esquelas' contra la apertura de casas de apuestas Uno de los carteles. Mónica Rico La futura instalación del primer salón de juegos en la localidad, en la avenida Camilo José Cela, suscita protestas Viernes, 8 febrero 2019, 11:51

La próxima instalación de un salón de juegos con bar en la villa ha levantado voces contrarias a la llegada al municipio de este tipo de negocios. En la mañana de ayer, la localidad amaneció con esquelas sin firmar pegadas en farolas y paredes en protesta por el desembarco de este sector en la localidad. Precisamente, Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar) advertía este la casos de ludopatía asociados al juego 'on line' se han multiplicado por tres en la Comunidad desde 2015 y reclamaba a la Junta de Castilla y León un legislación más restrictiva a la hora de autorizar este tipo de establecimientos, que en los últimos dos años han crecido en la región un 36%, al pasar de los 103 a los 140.

Los carteles con forma de esquela, similares a las que habitualmente colocan las agencias funerarias en lugares como farolas y paredes de la villa, se abren con una cruz y se indica que el fallecido es una 'persona anónima'. En el texto se señala que «hace tiempo que las casas de apuestas han empezado a inundar las ciudades y pueblos más humildes». Su llegada a Cuéllar se espera en los próximos meses, pues aún se encuentra en proceso de construcción el edificio donde se ubicará. Asimismo, se indica que «cientos de personas contribuyen a acrecentar los beneficios de estos negocios. Mientras nos reducen a una vida precaria, mientras nuestros salarios son cada vez más bajos, mientras nos quitan la sanidad y la educación, mientras no tenemos pensiones dignas, nos empujan hacia este tipo de ocio».

Los promotores de la protesta, que aún no han sido identificados, afirman que «el futuro de los barrios, los pueblos y la juventud no pueden depender de este tipo de negocios, de casinos, de casas de juego, de salones de apuestas. La ludopatía no es solo un problema psicológico, es un grave problema social y familiar que afecta a miles de personas». Los carteles, repartidos por toda la localidad, incluyen consignas, como 'Que no jueguen contigo, infórmate', 'No permitamos este futuro en Cuéllar', 'En el negocio del juego, la banca siempre gana', 'Di no a las casas de apuestas' o 'Fuera casinos de ciudades y pueblos'.

Licencia

El Ayuntamiento, a través de un decreto de fecha 16 de noviembre de 2018, delegaba en la Alcaldía la competencia para adoptar la pertinente resolución en relación con el expediente de salón de juegos con bar, que se ubicará en el número 35 de la avenida Camilo José Cela. A través del mismo se aprobaba el proyecto de ejecución y el anexo de documentación complementaria visados por el colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, ante lo cual se le concedía el correspondiente permiso de inicio de obras. Y es que hasta ahí recae la responsabilidad del Ayuntamiento de la villa, según aseguró ayer el alcalde, Jesús García, quien explicó que el gobierno municipal había otorgado la licencia de construcción al cumplir con los requisitos necesarios. En lo que se refiere a la licencia de actividad, será la Delegación Territorial de la Junta en Segovia la encargada de la tramitación.

Moción de Izquierda Unida

El grupo de Izquierda Unida presentó una moción en el pleno de noviembre en la que ponía de manifiesto la necesidad de medidas de prevención de la ludopatía ante la proliferación de negocios de juego y apuestas. En la propuesta se solicitaba que el Ayuntamiento limitara la apertura de negocios de este tipo en el municipio, a través de una ordenanza o por cualquier otra vía de competencia municipal, y particularmente en las inmediaciones de centros educativos, culturales, juveniles, deportivos o parques infantiles. Asimismo se pedía que no se permitiera la publicidad de salas de juego y apuestas en cualquier soporte, espacio o servicio de titularidad municipal, así como en eventos subvencionados total o parcialmente por el Ayuntamiento o en los que este colaborara u organizara. El concejal de Izquierda Unida, Alberto Castaño, también solicitó que se buscaran o asignaran recursos específicos para la prevención de adicciones sin sustancias, con el objetivo de evitar problemas de adicciones y ludopatía, sobre todo entre la población más joven.

La moción también apuntaba a que, en el caso de que alguna empresa de estas características se instalase en Cuéllar, se realizaran campañas informativas a los clientes de los riesgos de uso irresponsable de las instalaciones. La propuesta no salió adelante con los votos en contra del Partido Popular. Su portavoz, Javier Hernanz, apuntó que se trataba de una «moción tipo, carente de toda iniciativa sobre la prevención de la ludopatía», apuntando que «invita a que no cumplamos la ley» en lo referido a limitar la apertura de negocios de este tipo. Asimismo, apuntó que el grupo popular apoyaría cualquier campaña de sensibilización contra la ludopatía, «pero no saltándonos la Ley». En la actualidad, Valladolid es, con 38, la provincia de la comunidad con más locales de apuesta abiertos, frente a los 23 de Salamanca, 22 de Burgos, 21 de León, 10 de Palencia, 7 de Soria, 7 de Ávila y 6 de Segovia.