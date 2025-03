Cruz Roja reparte sus premios a empresas que marcan la diferencia

El Norte Segovia Jueves, 13 de marzo 2025, 09:47 Comenta Compartir

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) ha acogido la primera edición del acto de reconocimiento de empresas socias y colaboradoras con Cruz Roja Segovia bajo el título 'Empresas que marcan la diferencia: Premios Cruz Roja Segovia 2025'. El objetivo del encuentro, que se cerró con la actuación musical del grupo Tutto Voce, ha sido poner en valor la importancia de las alianzas empresariales, que contribuyen a desarrollar la labor humanitaria.

María Teresa Fuentetaja, la presidenta de Cruz Roja Segovia, ha querido destacar la relevancia de estas alianzas: «En el mundo de hoy, enfrentamos desafíos sociales cada vez más complejos. La pobreza, la exclusión social, los desastres naturales, las crisis sanitarias y el cambio climático son solo algunos de los problemas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentar estos desafíos requiere más que buena voluntad; requiere recursos, coordinación y, sobre todo, alianzas. En Cruz Roja, sabemos que solos no podríamos llegar tan lejos. Por eso, las alianzas empresariales juegan un papel absolutamente crucial en nuestro trabajo. Las empresas no solo aportan recursos financieros, sino que también nos ofrecen conocimiento, innovación y capacidad para alcanzar metas que, de otro modo, serían inalcanzables. Son verdaderos motores de cambio que nos permiten adaptarnos y ser más eficientes en la ejecución de nuestras acciones«.

Asimismo, Fuentetaja ha resaltado que estas alianzas no solo tienen un impacto en Cruz Roja. «El trabajo conjunto también beneficia a las empresas. Las organizaciones que colaboran con nosotros no solo cumplen con su responsabilidad social corporativa, sino que se enriquecen al formar parte de un movimiento global de solidaridad y acción. En un entorno empresarial que valora cada vez más los principios de sostenibilidad, ética y compromiso con la sociedad, las empresas que se asocian con Cruz Roja demuestran que su éxito no se mide solo en términos económicos, sino también por su impacto positivo en la vida de las personas«, ha declarado.

El premio compromiso, un reconocimiento a las empresas que han mantenido una colaboración constante y significativa con Cruz Roja durante varios años, fue para Restaurante José María. El premio sensibilización, que reconoce a las empresas que han utilizado su influencia y alcance para sensibilizar sobre temas humanitarios y promover la labor de Cruz Roja, ha sido para Radio Segovia.

Por su parte, el premio diversidad para empresas que han demostrado un compromiso real con la diversidad tanto dentro como fuera de su organización ha recaído en la Fundación Caja Rural. Por último, el premio innovación que reconoce a las empresas que han desarrollado nuevas formas de colaborar con Cruz Roja ha sido para el grupo Tejedor Lázaro.