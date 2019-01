Un corte de luz deja sin suministro durante horas a Valsaín y daña electrodomésticos y calderas Inspección de postes del tendido eléctrico de la provincia de Segovia. / El Norte El alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, afirma que el Ayuntamiento apoyará las denuncias vecinales si la empresa no costea los daños ocasionados ÁLVARO GÓMEZ Segovia Jueves, 24 enero 2019, 08:13

Un corte de suministro dejó a la localidad de Valsaín sin luz durante buena parte del día de ayer, a partir de la media mañana, lo que ocasionó numerosos trastornos a los vecinos. Lo más grave de la interrupción del suministro fue que afectó a electrodomésticos y calderas de numerosas viviendas, algo por lo que el alcalde del Real Sitio del San Ildefonso, José Luis Vázquez, mostró su malestar. «Estoy indignado con Unión Fenosa», manifestó el regidor de los municipios de La Granja y Valsaín, aunque también señaló que «seguramente tengan razones más que suficientes, por alguna rotura o avería, para que no hayamos tenido servicio en gran parte de nuestro municipio en el núcleo de Valsaín».

Vázquez explicó que el corte de suministro eléctrico afectó, sobre todo, a la pradera de Navalhorno y ocasionó «graves» daños en los electrodomésticos y calderas de las viviendas particulares.

Al final de la tarde persistían los problemas, pues, según le aseguraron al alcalde desde la empresa, los técnicos continuaban con las labores para arreglar la avería. Antes de caer la noche, la mayoría de viviendas ya tenían electricidad, aunque a las 20:15 horas todavía reinaba la oscuridad en el Barrio Nuevo y en parte de la carretera de Valsaín. Así se lo transmitió a José Luis Vázquez el teniente de alcalde y delegado en esta localidad, Antonio Martín, quien pudo constatar que la caldera del colegio no estaba entre las afectadas. «Estábamos preocupados por esta caldera, porque con las bajas temperaturas sería algo tremendo», subrayó el alcalde del Real Sitio. «Lo que sí puedo confirmar es que al menos una caldera ha reventado por el corte», explicó Vázquez, quien aseguró que también varios vecinos le informaron de que sus electrodomésticos se habían visto afectados. Los daños ocasionados por esta avería «indudablemente tienen que ser costeados por la compañía eléctrica», señaló el regidor granjeño. De no ser así, José Luis Vázquez trasmitió a los valisabinenses el mensaje de que «en caso de que Unión Fenosa no atienda con diligencia todos los daños causados, nuestros vecinos tendrán a su Ayuntamiento como aliado en la tramitación de las denuncias correspondientes».

El corte se produjo a mitad de la mañana, por lo que Antonio Martín se comunicó con la compañía sobre las 12:15 horas y «le dijeron que iba para largo». José Luis Vázquez se enteró de lo ocurrido unos minutos después, durante el almuerzo popular celebrado en La Granja con motivo de la festividad de San Ildefonso, cuando una vecina de Valsaín le comentó que llevaban una hora sin luz y que el problema no era solo en su vivienda. Desde ese momento, Vázquez estuvo en permanente contacto con la empresa para conocer la situación y tratar de paliar «esos percances que están generando un trastorno grande».