Los constructores alertan del «catastrófico» descenso del 90% en la inversión pública Obras de construcción en el sector de El Carrascalejo, en el término municipal de Palazuelos de Eresma. / Antonio Tanarro La patronal del sector desconfía de que el Plan de Áreas Históricas se apruebe este año MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 24 junio 2018, 17:15

Javier Carretero, presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción de Segovia (APIC), es muy crítico con las administraciones públicas, en especial con el Ayuntamiento de la capital. Alerta sobre el «catastrófico» descenso de la inversión pública, que afecta mucho al sector, y tiene poca confianza en las declaraciones de los responsables políticos. Una de sus referencias en la ciudad es el Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), aprobado hace menos de un mes por el pleno del Ayuntamiento. «Pero creo que es la segunda aprobación inicial, y pongo la mano en el fuego que la aprobación definitiva no será en 2018. Cada vez que nos reunimos con la alcaldesa y el concejal de Urbanismo nos dicen siempre que se aprobará este año, pero llevamos diez años peleando con el PEAHIS».

Los constructores de Segovia celebraron ayer su asamblea anual. Carretero expuso que 2017 ha sido un año «no demasiado malo, hemos podido trabajar», sobre todo «con todo lo que tenemos detrás y que nos ha fastidiado el mal tiempo» (también este 2018 con un invierno y una primavera muy lluviosos), pero lamenta el descenso de la inversión pública. Sus datos hablan por sí solos sobre el acusado descenso del gasto público en el sector de construcción y obras públicas: «En 2017 ha habido un descenso del 60% de la inversión pública, hemos pasado de los 37 millones de euros de 2016 a 13 millones, pero el descenso es del 90% respecto a 2015, cuando la inversión pública en la provincia de Segovia fue de 122 millones de euros», apuntó.

Los 13 millones de inversión pública del año pasado son la referencia para este año. Declara el presidente de la APIC que «en 2018 nos moveremos también en 13 millones de euros, y gracias a que tenemos las obras de la circunvalación, de la SG-20, y del nuevo palacio de justicia, si no sería más que catastrófico». Añade que el Ayuntamiento «en 2017 prácticamente no hizo obra pública, y este año acaba de empezar la de la calle San Juan, pero si tuviéramos que vivir de lo público no podríamos subsistir».

De ahí que, considerando que el principal nicho de trabajo para el sector está en el municipio de Segovia capital, centrara Carretero su crítica en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, en el retraso del PEAHIS y en que, obligado a pagar sentencias judiciales, realiza poca obra pública en la ciudad. Por eso del Plan Especial matiza que «en lo que el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno de aquí sean de distinto signo político, lo veo muy complicado. Hay una pelea política por mucho que lo nieguen». Sostiene el presidente de la APIC que el PEHAIS afecta «prácticamente al 70% de la ciudad, y en todo ese ámbito las reformas son imposibles. Hay solares vacíos para hacer promociones o para hacer cosas curiosas que no se pueden llevar a cabo… Había un nicho de obras para la construcción y para todo lo que lleva aparejado importantísimo, pero no lo hemos podido aprovechar porque el plan especial no se ha aprobado».

Obra privada y reformas

Porque, aparte de las dificultades para hace cosas en el ámbito del plan, la obra privada, en cambio, «ha subido bastante» en otras zonas. Es verdad que las empresas, con un tamaño menor que en 2007, subsisten con obras menores y reformas, pero otro dato positivo es que los concursos de acreedores «han bajado el 70%» y las empresas que han quedado «son solventes», comentó.

Aunque para la promoción de viviendas nuevas los inconvenientes son los mismos de los últimos años, las dificultades de financiación, el acceso a los préstamos, y aquí se encuentran con el sector financiero de nuevo, y la competencia con los bancos. «A día de hoy, en el tema de promoción seguimos compitiendo contra los bancos, contra todos los que se han quedado con solares o con vivienda construida, porque se han dedicado a promoverlos ellos, y entonces un promotor privado tiene dificilísimo competir». De ahí que las empresas segovianas de construcción, con el tamaño más reducido que antes de la crisis, se dediquen ahora sobre todo a las obras de menor envergadura, «a la pequeña vivienda, al pequeño chalé, pero se va viendo movimiento, parece que la gente quiere comprar. Cosas que no se veían, en El Sotillo o El Carrascalejo y la carretera de La Granja, se van moviendo, parece que la gente quiere comprar», indicó que Carretero, quien sí detecta una mayor demanda y un stock de vivienda nueva mucho menor que el citado por algunos partidos.

«Decía Izquierda Unida hace unos días que en Segovia hay cinco mil viviendas vacías. Si nos referimos a las viviendas nuevas, yo creo que ahora no llegarán a las mil, y con las vacías, que haga cada uno lo que quiera», comentó. De hecho, las estadísticas del Ministerio de Fomento indican un repunte en la demanda y una recuperación del stock de viviendas nuevas. Los últimos datos, de diciembre de 2016, muestran una reducción del 20% en cinco años, de 2.020 unidades en 2011 a 1.622. El Ministerio también revela que las casas de reciente construcción y deshabitadas son solo el 1,28% del parque de vivienda total en Segovia.

Así que los constructores parecen ver la luz al final del túnel. Con temor aún a contratar trabajadores y manteniendo la tendencia de subcontratar tajos de obras, y con una llamada de atención a las administraciones, y en concreto al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno, para que relancen proyectos como el de rehabilitación del teatro Cervantes, porque ahí «habrá oportunidades para que subcontraten empresas segovianas», concluyó.