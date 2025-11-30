El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos. El Norte

Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa

El TSJCyL avala que la Junta sumara los ingresos del hijo y extinguiera la ayuda

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:05

Una vecina de la localidad segoviana de Vegas de Matute deberá devolver 22.918,80 euros a la administración autonómica después de que la Justicia ... haya confirmado la extinción de su pensión de jubilación no contributiva. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha desestimado el recurso presentado por la demandante y ha avalado el cálculo del «cobro indebido» correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2023.

