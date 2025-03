«Hay clientes que ni pueden llegar a comer por el atasco que hay en el peaje»

Los suspiros llenan esta semana los negocios hosteleros de la travesía de San Rafael, en la provincia de Segovia. El camarero Jorge Muñoz mira ... las mesas vacías desde la barra del Restaurante y Hotel Lucía. Hay apenas cuatro clientes sentados que disfrutan de un tranquilo almuerzo. «Esto debería estar bastante más lleno», subraya. Una situación que también extiende al comedor. «Normalmente paran muchos trabajadores que están de paso para comer y ahora no pueden; hay gente que ni consigue llegar por el atasco que hay en el peaje», especifica.

El socavón en la carretera N-6 «nos está afectando mucho, obviamente». No duda un segundo en hacer esta valoración, lo que secundan instantes después sus clientes. El acceso al establecimiento tan solo es posible a pie, no está permitido el coche. De ahí que los que ahora acuden a tomar una caña son fundamentalmente vecinos de San Rafael. «Los que viven en la otra punta ni bajan», considera. Es una situación que no le sorprende. «Si cortan la carretera general tanto a un lado como al otro, los que estamos en el medio solo nos quedamos con la gente del pueblo», considera Muñoz.

El pasado fin de semana, justo después de producirse el hundimiento, el restaurante contaba con diversas reservas de comensales que pronto se tradujeron en una oleada de cancelaciones. «Hay personas que nos dijeron que no podían llegar porque estaban retenidos en la autopista», recuerda. A ello se suma que la comunicación con el Alto del León tan solo está habilitada para residentes.

El hotel también sufre las consecuencias del aislamiento. «De normal tenemos algún trabajador que se queda en el hotel entre semana, pero ahora mismo nada», especifica. La incertidumbre se agrava aún más al no saber con certeza cuando finalizarán las obras de reparación del socavón. «No nos han dicho nada», concluye.