Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años

La Policía Local de Segovia ha precintado la bolera tras un grave accidente en el que resultó herida una niña de tres años. Los ... hechos ocurrieron el viernes, cuando la menor sufrió una caída por un hueco en unas escaleras del establecimiento y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Tras ser atendida por los servicios de emergencia, fue trasladada a un hospital de Valladolid.

Una vez informada del incidente, la Policía Local acudió al local y realizó una inspección de las instalaciones. En dicha inspección se detectaron hasta ocho infracciones distintas de la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León. Específicamente, se comprobó que el establecimiento carecía del seguro obligatorio, del cartel informativo de tarifas de precios, del cartel de aforo, del cartel informativo de existencia de hojas de reclamaciones y del cartel con las condiciones del derecho de admisión. Además, incumplía las condiciones de seguridad en los extintores y no disponía de hojas de reclamaciones. También fue propuesto para sanción por el mal estado de los servicios, instalaciones y equipamiento, lo que supone un grave riesgo para la seguridad del público.

Por todo ello, la Policía Local procedió al cierre del establecimiento el sábado y ordenó el desalojo de todas las personas que se encontraban en su interior. El local ha permanecido cerrado durante todo el fin de semana y no podrá reabrir hasta que se corrijan todas las infracciones por las que ha sido sancionado.

Antecedentes

La bolera del barrio de Nueva Segovia reabrió sus puertas hace dos años en el local ubicado en la calle Baltasar Gracian. Lo hizo de la mano de Dubai Boll, empresa que ya gestionaba otras instalaciones similares en Córdoba, Jaén o Málaga.

Con su reapertura, la provincia de Segovia volvió a disfrutar de una bolera tras años cerrada. El local empezó a funcionar como bolera a comienzos del siglo XXI, casi al mismo tiempo que se desarrolló la principal zona comercial del barrio en la que se construyó un supermercado, salas de cine, un gimnasio y varios locales.

Tras varios meses de novedad, poco a poco fue perdiendo la atención de los segovianos y cerró sus puertas. En 2011 hubo un segundo intento y Bowling Segovia reabrió sus puertas bajo una nueva dirección al frente de un espacio de 2.000 metros cuadrados. Pero de nuevo la aventura empresarial no duró demasiado.