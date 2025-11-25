El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel que informa del cierre de la bolera de Segovia. Antonio de Torre

Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años

La Policía Local clausuró el establecimiento tras detectar hasta ocho irregularidades en la inspección posterior

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

La Policía Local de Segovia ha precintado la bolera tras un grave accidente en el que resultó herida una niña de tres años. Los ... hechos ocurrieron el viernes, cuando la menor sufrió una caída por un hueco en unas escaleras del establecimiento y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Tras ser atendida por los servicios de emergencia, fue trasladada a un hospital de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  5. 5

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión
  10. 10 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años

Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años