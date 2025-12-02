El ciclo de cine de Cuéllar llega a su fin con récord de asistentes

El cine sigue muy vivo en Cuéllar, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el desarrollo de la Semana Internacional de Cine de ... la localidad (SICC), una iniciativa organizada por José María Velasco y Rafael de Benito. El proyecto, que ha clausurado su segunda edición, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de la villa, además de colaboración privada por medio de numerosos patrocinadores.

En esta ocasión, decenas de vecinos han podido disfrutar de más de una veintena de proyecciones, llenando la sala cultural Alfonsa de la Torre prácticamente en la totalidad de ellas. Es un hito que José María Velasco, agradeció, pues es una garantía para que en un futuro este pueblo de menos de 10.000 habitantes pueda seguir teniendo una semana internacional en la que la cultura es protagonista, y con precios tan populares como el bono de 15 euros, que incluye películas de la sección oficial en horario de tarde.

El Ayuntamiento ha confirmado el impacto positivo del evento en la hostelería y los comercios de la villa cuellarana

Velasco destacó que este año la semana ha abarcado más días y que ha habido más asistentes que se han interesado por las proyecciones cinematográficas. Asimismo, hizo hincapié en la gran participación en los debates y coloquios que ha habido con directores, actores y técnicos de algunas de las producciones que han tenido la oportunidad de acercarse a esta localidad de la provincia de Segovia.

En lo que respecta a cifras, la SICC ha contado, en menos de dos meses, con más de 200.000 visualizaciones en redes y 3.000 interacciones. Y aunque Velasco anunció que ahora se tomarán un respiro y comenzarán a trabajar en los proyectos de la tercera edición, adelantó que, gracias a la intervención del cónsul honorario de México en Castilla y León, Fernando Cantalapiedra, padrino de esta edición, será posible organizar un ciclo de cine mexicano. Este tendrá su continuación en el mes de enero con tres proyecciones que se desarrollarán en tres viernes.

En este segundo año de la Semana Internacional de Cine de Cuéllar se dado protagonismo al patrimonio cuellarano, utilizando algunos de sus espacios para distintos actos. Como colofón, se ha proyectado un reportaje sobre la asociación Hispania Nostra, centrado en la riqueza de Cuéllar y su comarca. La clausura de la edición contó con la presidenta de la agrupación, Bárbara Cordero, que realizó un alegato sobre la importancia de la cultura en los pueblos y la necesidad de impulsar un cine en la futura Casa de la Cultura y las Artes.

La concejala de Cultura, Maite Sánchez, quiso tomar la palabra para celebrar que esta iniciativa ha dinamizado el comercios y la hostelería. «Hemos puesto en movimiento el pueblo y habéis dado una lección fundamental, que es que la cultura hay que medirla en términos de inversión», aseguró.Esto se debe a que no solo moviliza «las mentes, sino también los bolsillos», concluyó la edil.