Un operario coloca raticida en una alcantarilla de la ciudad. Óscar Costa

El casco histórico, San Millán y San José son las zonas de Segovia con más ratas

Los vecinos del recinto amurallado alertan de una elevada presencia de roedores en zonas como la Plaza Mayor

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:29

Los vecinos del casco histórico observan una presencia creciente de ratas en las calles, una situación que trasladan sin alarmismos, pero sí como toque de ... atención. «Antes era bastante complicado ver una rata por la calle. Ha habido toda la vida, pero se mantenían en las alcantarillas. Se tiene menos cuidado, la calle está más sucia… Es más fácil verlas cuando estás dando un paseo», resume su presidente de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia (AVRAS), Clemente Oria. El Ayuntamiento de Segovia apunta a la ciudad vieja como una de las zonas más prolíferas, junto a San José o San Millán, pero defiende como «bastante aceptable» su plan de control de ratas y cucarachas para toda la ciudad.

