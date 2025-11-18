La carretera de Villacastín tendrá cortado uno de sus carriles hasta el jueves La circulación estará regulada mediante semáforos que permitirán la circulación con paso alternativo

El Norte Segovia Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38

La carretera de Villacastín (SG-724), uno de los accesos más transitados a la capital segoviana, afronta una nueva fase de obras que obligará a cortar uno de sus carriles a la altura del conocido puente de hierro. La intervención forma parte de los trabajos de estabilización de un muro de contención situados entre los puntos kilométricos 0,910 y 1,050, justo antes del paso superior del ferrocarril.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, este lunes se llevaron a cabo las labores preparatorias y entre el martes y el jueves se procederá al hincado de vigas, operación imprescindible para reforzar y asegurar el muro existente. Para poder instalar la maquinaria de hinca será necesario ocupar uno de los carriles de la carretera de Villacastín, por lo que el tráfico quedará restringido y se establecerá un paso alternativo regulado mediante semáforos.

El Ayuntamiento de Segovia, que ha difundido a su vez el aviso a los conductores, pide comprensión a la ciudadanía ante las retenciones puntuales que puedan producirse en las horas punta. Recuerda además la conveniencia de extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, planificar rutas alternativas mientras duren los trabajos.

Las administraciones implicadas subrayan que se trata de una afección temporal «imprescindible para ejecutar las obras con las máximas garantías de seguridad». Una vez finalizada esta fase, la estabilización del muro permitirá mejorar la seguridad vial en un tramo muy utilizado tanto por los vecinos de la zona como por quienes acceden o salen de Segovia por la carretera de Villacastín.