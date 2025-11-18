El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos previos antes de las obras en la carretera de Villacastín. Antonio de Torre

La carretera de Villacastín tendrá cortado uno de sus carriles hasta el jueves

La circulación estará regulada mediante semáforos que permitirán la circulación con paso alternativo

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La carretera de Villacastín (SG-724), uno de los accesos más transitados a la capital segoviana, afronta una nueva fase de obras que obligará a cortar uno de sus carriles a la altura del conocido puente de hierro. La intervención forma parte de los trabajos de estabilización de un muro de contención situados entre los puntos kilométricos 0,910 y 1,050, justo antes del paso superior del ferrocarril.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, este lunes se llevaron a cabo las labores preparatorias y entre el martes y el jueves se procederá al hincado de vigas, operación imprescindible para reforzar y asegurar el muro existente. Para poder instalar la maquinaria de hinca será necesario ocupar uno de los carriles de la carretera de Villacastín, por lo que el tráfico quedará restringido y se establecerá un paso alternativo regulado mediante semáforos.

El Ayuntamiento de Segovia, que ha difundido a su vez el aviso a los conductores, pide comprensión a la ciudadanía ante las retenciones puntuales que puedan producirse en las horas punta. Recuerda además la conveniencia de extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, planificar rutas alternativas mientras duren los trabajos.

Las administraciones implicadas subrayan que se trata de una afección temporal «imprescindible para ejecutar las obras con las máximas garantías de seguridad». Una vez finalizada esta fase, la estabilización del muro permitirá mejorar la seguridad vial en un tramo muy utilizado tanto por los vecinos de la zona como por quienes acceden o salen de Segovia por la carretera de Villacastín.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  9. 9 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La carretera de Villacastín tendrá cortado uno de sus carriles hasta el jueves

La carretera de Villacastín tendrá cortado uno de sus carriles hasta el jueves