El Ayuntamiento de Segovia lleva años sin tramitar multas de la ley de Seguridad

No son las más habituales pero sí figuran con cierta frecuencia en los partes de incidencias de la Policía Local de Segovia. El último ... ejemplo es del pasado fin de semana, cuando el cuerpo policial municipal propuso una denuncia por una infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana por la falta de respeto y consideración a la autoridad o a sus agentes. Figura en el parte de incidencias y la Policía Local propuso su sanción, pero previsiblemente no llegará a materializarse. Al menos, eso es lo que lleva ocurriendo desde hace años con este tipo de infracciones. ¿El motivo? La falta de un instructor en el Ayuntamiento.

Fuentes policiales explican que esta circunstancia se lleva produciendo desde hace alrededor de tres años y aunque no aseguran que durante este tiempo no se haya tramitado alguna sanción por este tipo, sostienen que en un alto porcentaje de los casos las multas no llegan a cobrarse. No ocurre en todos los casos. Infracciones de ruidos, de animales o por daños en la vía pública se tramitan a través de la ordenanza de Convivencia Ciudadana y sí pasan por todo el trámite administrativo necesario para que el infractor abone la cuantía de la multa. Pero todas aquellas infracciones que consisten en desobediencia o faltas de respeto a los agentes de la Policía Local se tramitan por la Ley de Seguridad Ciudadana y su tramitación no se realiza desde que la Subdelegación del Gobierno en Segovia decidiera traspasar esa competencia al Ayuntamiento de la capital segoviana.

De aquella decisión han pasado unos tres años, el tiempo que se llevan sin tramitar este tipo de sanciones. La plantilla de la Policía Local ha criticado desde entonces la ausencia de un instructor para tramitar las sanciones y los posibles recursos a las mismas, pero sus quejas no se han traducido en una solución por parte del Consistorio. Sigue sin haber un instructor que se encargue de esta función.

Esta situación, además de un perjuicio económico para las arcas municipales ya que se está dejando de ingresar el dinero correspondiente a estas multas, también causa cierto malestar entre los agentes de la Policía Local y una sensación de impunidad entre los infractores, que ven que pese a haber sido multados las sanciones no se llegan a materializar. La falta de instructor, añaden las mismas fuentes policiales, no forma parte de las recientes negociaciones entre el gobierno municipal y la plantilla de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Segovia ha rechazado hacer comentarios sobre esta situación. Sin embargo, el gobierno municipal ha señalado durante los últimos meses las dificultades que tiene ante este tipo de procesos por la falta de personal.