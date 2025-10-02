El Ayuntamiento de Cuéllar acondicionará parte de la senda de los pescadores, una de las rutas más conocidas de la localidad, que se encuentra en ... un bosque de ribera de gran biodiversidad, y que transcurre junto al río Cega, en medio de una de las mayores formaciones continuas de pinar.

El Consistorio ha obtenido una subvención que financiará parte de la inversión, que en total supondrá un coste de 35.000 euros, incluido el proyecto, que ya se está comenzando a redactar, tal y como informó el concejal de Medio Ambiente, Tomás Marcos, durante el pleno en el que se aprobó una modificación presupuestaria para dotar una partida de 20.000 euros a esta iniciativa, ya que los 15.000 euros restantes estarán financiados por el Gobierno central. La modificación se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

El edil detalló que se está elaborando ya una memoria para que se haga efectiva la subvención y que el lugar arrastra bastante daño, apuntando que se trata de un entorno complicado para pasear, de hecho asegurando que «no es un paseo y así se ha demostrado», ya que a lo largo de los años se han ido cerrando distintos tramos de la senda debido a las dificultades que supone parte de esta ruta.

«Hasta donde podamos»

El espacio cuenta con un desgaste considerable, además de deterioros que pueden ser «pasables», pero otros no lo son, y en ese lugar es donde se actuará. «Vamos a intentar mantener lo que tenemos en las mejores condiciones», explicó el edil, apuntando que ahora la senda está seca y por ella se puede caminar, pero cuando empieza a llover y helar, la zona se convierte en prácticamente intransitable, debido al barro y la humedad en la zona, que hace que el terreno sea muy resbaladizo.

Se invertirán unos 5.000 euros en la memoria y la dirección de obra, y es posible que se adquiera algo de mobiliario, y con el resto del importe «llegaremos hasta donde podamos», apuntó Marcos, recordando que la senda solo es transitable hasta el tramo cuatro y que hay que tener mucha precaución a la hora de transitar por ella. De hecho, se recomienda consultar el estado de la senda antes de realizarla, ya que el recorrido puede sufrir daños por causas meteorológicas.

En la modificación presupuestaria también se aprobó un segundo cambio, por crédito extraordinario y con cargo a los remanentes de tesorería, por valor de 25.000 euros para la obra de climatización de la biblioteca municipal Cronista Herrera. Parte se destinará a la compra de nuevos equipos informáticos y el resto, el importe mayor, a la climatización del edificio, incluyendo la sala de estudio, las de lectura, la de ordenadores y la oficina. Asimismo la climatización también llegará a la sala multiusos de la planta baja.

Actualmente se cuenta con un sistema muy deficiente y es habitual la necesidad de reparaciones y la inclusión de un cañón de aire para poder dar confort a los usuarios. Por ello, este nuevo sistema de climatización, además de suponer una mejora para quienes acuden a la biblioteca, también supondrá un ahorro a largo plazo para las arcas municipales, tal y como explicó la concejala de Hacienda, Lucía Arranz.