Varias personas conocen el interior del archivo. M. R.

El archivo ducal de Cuéllar ha atendido este año a más de 40 investigadores

La entidad ha restaurado dos documentos de gran valor histórico para la villa que superan los 450 años de antigüedad

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

El archivo histórico de Alburquerque de Cuéllar ha recibido en lo que va de año más de 40 solicitudes de información por parte de investigadores. ... Entre sus actividades realizadas a lo largo de 2025, destaca la restauración de dos documentos que superan los 450 años de antigüedad. Sus próximos trabajos definidos están centrados en la conservación y difusión cultural.

Te puede interesar

El archivo ducal de Cuéllar ha atendido este año a más de 40 investigadores