El archivo ducal de Cuéllar ha atendido este año a más de 40 investigadores

El archivo histórico de Alburquerque de Cuéllar ha recibido en lo que va de año más de 40 solicitudes de información por parte de investigadores. ... Entre sus actividades realizadas a lo largo de 2025, destaca la restauración de dos documentos que superan los 450 años de antigüedad. Sus próximos trabajos definidos están centrados en la conservación y difusión cultural.

El patronato de la Fundación Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque se ha reunido esta semana con el fin de realizar su balance anual, aprobar sus cuentas y dar a conocer sus objetivos a corto plazo. En este sentido, la archivera Lucía Velasco destacó que tan solo desde el pasado mes de marzo se han atendido un total de 46 peticiones por parte de investigadores, tanto de manera presencial como telemática. La mayoría de ellos estaban interesados en los fondos históricos del archivo ducal, y su solicitud respondía a distintos motivos, pues es habitual que tanto estudiantes como escritores acudan a buscar información en los fondos documentales que atesora la villa cuellarana.

Un hito que se ha logrado este año está relacionado con los avances en la conservación, ya que se han recuperado algunas piezas clave del patrimonio documental. En concreto, en los últimos meses se ha llevado a cabo la restauración de dos documentos históricos de gran valor, como son un pergamino del siglo XIII del estado de Alcañices (1208), perteneciente al archivo ducal y que alberga un privilegio rodado de Alfonso IX; y un documento municipal del año 1572 relativo al origen del Archivo Municipal. Ambos han sido equipados con cajas de conservación que permiten su traslado de forma más fácil para facilitar su exhibición al público.

Entre las labores técnicas efectuadas, sobresale la revisión completa de las cajas del archivo ducal, con el fin de verificar la correcta catalogación de sus documentos, así como la elaboración de un Plan de Desastres, una herramienta que se articula como fundamental para garantizar la protección de los fondos ante cualquier emergencia.

También en esta ocasión se ha organizado un amplio programa de difusión cultural. Es el caso de un viaje a Segovia para visitar la exposición '1474. Isabel I reina en Segovia', que incluía documentos prestados y piezas patrimoniales de Cuéllar.

A ello hay que sumar multitud ponencias, como una sobre fiscalidad medieval en la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar; se ha participado en la muestra 'Todos en Segovia: 100 años del archivo en la Alhóndiga' y se ha promovido la exposición fotográfica 'Oficios y establecimientos a través de las imágenes', que aún se puede visitar.