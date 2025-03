La ampliación del parking del Ave condiciona el aparcamiento provisional

El Ayuntamiento de Segovia está barajando la posibilidad de realizar modificaciones en su proyecto para construir un aparcamiento provisional junto a la estación del Ave ... Segovia-Guiomar. La idea original del gobierno municipal consistía en adecentar los terrenos próximos al parking de pago para permitir el estacionamiento temporal de hasta 316 vehículos hasta que Adif termine las obras de ampliación del aparcamiento, pero ese mismo proyecto del administrador ferroviario puede provocar un cambio en los planes del equipo dirigido por José Mazarías.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, explicó este jueves que el posible cambio de planes está motivado por el proyecto presentado por Adif el pasado 14 de febrero, del que el Consistorio ha informado favorablemente esta misma semana. En ese documento, que recoge la ampliación del actual parking de pago en alrededor de 16.000 metros cuadrados, figura -como ya se sabía- que se actuará en una de las parcelas que el Ayuntamiento tenía previsto ocupar para permitir el aparcamiento provisional. «Afecta directamente a una zona en la que vamos a actuar. En alguna medida condiciona el aparcamiento provisional», reconoció el responsable de Urbanismo.

González-Salamanca no confirmó si esa afección finalmente se traducirá en un cambio de planes. «Estamos valorando si es conveniente que hagamos nuestro aparcamiento provisional tal y como está previsto y en la zona donde está previsto», explicó. No obstante, sí confirmó que la otra de las parcelas donde quiere intervenir el Ayuntamiento, con capacidad para 201 vehículos, no está afectada por la ampliación del parking que Adif quiere iniciar este mismo año. Por lo tanto, esos terrenos serán acondicionados según los planes originales del Consistorio.

A la espera de una decisión final del gobierno municipal sobre la intervención en los otros terrenos -donde se esperaba que pudieran aparcar de forma provisional 115 coches-, González-Salamanca indicó que «están finalizando» todos los trámites para poder comenzar con las obras de acondicionamiento, cuyo presupuesto será superior a los 40.000 euros. Para ello, será necesario formalizar acuerdos con los propietarios de las parcelas y con la Diputación de Segovia, que facilitará la maquinaria para poder adecentar el suelo.