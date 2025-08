Los agricultores denuncian la realización de «inspecciones arbitrarias» a pozos de riego

La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha alzado la voz contra lo que considera una «campaña de acoso» por parte de la Consejería de ... Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que ha empezado a inspeccionar pozos de riego en la provincia sin criterios claros ni diálogo previo con los agricultores, en palabras de la organización agraria. Los regantes están recibiendo notificaciones que señalan deficiencias de seguridad a corregir para evitar el ahogamiento de fauna silvestre, circunstancia que genera «malestar e indefensión» entre los agricultores, molestos ante la «opacidad» de las exigencias y la «falta de orientación» para cumplirlas.

César Acebes, presidente de UCCL Segovia, no oculta su indignación: «Es una manera de complicar la vida a la gente. Mandan cartas diciendo que los pozos no cumplen, pero no explican qué hay que hacer. Por ejemplo, te comunican que la valla debe tener metro y medio en lugar de un metro, pero no te dan información para solucionar el problema. Pedimos un poco de sentido común». El representante agrario critica que las inspecciones se realicen sin aviso previo ni consulta alguna al sector, lo que rompe cualquier lógica de cooperación. «Llega una carta, te dicen que no cumples y te enfrentas a posibles sanciones o incluso a un delito ambiental. Es una forma de proceder inaceptable», añade.

Las notificaciones, basadas en el artículo 54.2 de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, exigen mejoras en un plazo de cuatro meses, pero no especifican las medidas técnicas necesarias. Según UCCL, esta «ambigüedad» deja a los agricultores en una situación de incertidumbre, especialmente porque muchas explotaciones cuentan con pozos que cumplen las normativas vigentes, pero son cuestionados por criterios no explicitados. «Hay pozos que sí cumplen, aunque ellos digan que no. Deberían consensuar criterios técnicos claros y razonables con el sector antes de actuar».

La organización lamenta que la Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones haya iniciado esta campaña 'motu proprio' y propone que, en lugar de imponer sanciones, facilite a los propietarios un protocolo claro para adaptar sus instalaciones, con plazos realistas y asesoramiento técnico. «Si quieren inspeccionar, que avisen, vayan con el propietario y le expliquen qué debe hacer», insiste Acebes.