Agotadas las 11.860 tarjetas monedero

La totalidad de las 11.860 tarjetas previstas en la campaña Impulsa Comercio Segovia se agotaron ayer a primera hora de la tarde, un hecho que valoran muy positivamente el Ayuntamiento de Segovia, impulsor de la iniciativa, y la Cámara de Comercio de Segovia, entidad colaboradora encargada de su gestión.

El cumplimiento de un objetivo de venta tan ambicioso se une a la cifra récord de comercios adheridos, 207 finalmente, lo que lleva tanto a Ayuntamiento como a Cámara a agradecer la gran acogida que ha tenido la campaña entre los segovianos y los propios comerciantes.

De esta forma, el Ayuntamiento de Segovia ha impulsado de manera muy significativa el consumo en el comercio local del municipio de Segovia, con el 50% aportado por el Consistorio en concepto de subvención directa y el 50% por los propios ciudadanos.

Tras la finalización de campaña se estudiará la documentación requerida a los comercios participantes para averiguar qué cifra total de negocio se ha alcanzado, ya que la mayor parte de las compras realizadas al amparo de esta campaña han superado el importe de los 50 euros de cada tarjeta.

¿Hasta cuándo se puede comprar?

El periodo de compras en los comercios adheridos a la campaña finaliza el 7 de diciembre y hay que tener en cuenta que ese día es domingo y que la víspera, el 6 de diciembre, es festivo, aunque es uno de los autorizados por la Junta de Castilla y León autorizados para la apertura de comercios.

Ayuntamiento y Cámara recuerdan que, tal y como figura en las bases que se pueden consultar en la web www.impulsacomerciosegovia.es una vez finalice el periodo de compras, el importe no gastado de las tarjetas no podrá ser recuperado por el beneficiario/a, por lo que es importante que los ciudadanos activen sus tarjetas y agoten su saldo.

Del total de ese importe no gastado, en el caso de que lo hubiera, el 50% (aportación del beneficiario) será donado a una entidad social de Segovia (que se anunciará tras la finalización de la campaña) y el 50% restante del saldo será reintegrado al Ayuntamiento de Segovia (aportación municipal).