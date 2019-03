El Acueducto es el quinto monumento más conocido de España Los arcos del Acueducto de Segovia. / El Norte Una encuesta encargada por el Cabildo Catedralicio de Córdoba sitúa por delante a la Alhambra, la Sagrada Familia, la Mezquita y la Giralda EL NORTE Segovia Miércoles, 20 marzo 2019, 19:03

Pueden gustar o no, se puede estar de acuerdo o discrepar... Lo que está claro es que las encuestas no agradan a todos. Una reciente consulta realizada por la empresa Sigma Dos revela el conocimiento espontáneo que los españoles poseen del formidable y riquísimo patrimonio que abunda en la piel de toro. Y el Acueducto de Segovia ocupa el quinto lugar en ese particular 'ranking' de notoriedad.

Por delante, las personas encuestadas han decidido con sus respuestas a bote pronto que estén otros tesoros que reciben millones de visitantes cada año. El primero es la Alhambra de Granada. Le siguen la Sagrada Familia de Barcelona, la Mezquita de Córdoba y fuera del podio se queda la Giralda de Sevilla. Acto seguido, el santo y seña de la ciudad segoviana y de la ingeniería civil romana.

Si revisan estos puestos de honor se darán de cuenta de la predominancia de monumentos localizados en tierras andaluzas. Y es que, como precisa la información de Europa Press, esta encuesta fue encargada a Sigma Dos por el Cabildo de Córdoba para conocer, entre otras cuestiones, la nota que le dan los ciudadanos a la gestión de la Mezquita de la ciudad andaluza y saber el nivel de satisfacción de sus visitantes.

La consulta se llevó a cabo del 14 de noviembre al 14 de diciembre del año pasado y consistió en la realización de 2.200 entrevistas que se distribuyeron entre la ciudad de Córdoba, otros puntos de la comunidad andaluza y el resto del España, con un error muestral del 2,2% y un nivel de confianza del 95%.

Completan la lista de los bienes históricos más conocidos en el país las Catedrales de Santiago de Compostela y de Burgos, el Monasterio del Escorial, el Palacio Real de Madrid y el Alcázar de Toledo.