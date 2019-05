El valor del patrimonio inmobiliario municipal de Guijuelo se cuatriplica en 14 años Francisco Julián Ramos, alcalde de Guijuelo. / WORD GUIJUELO El alcalde, Julián Ramos, hace balance de su gestión al frente del Consistorio REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Viernes, 24 mayo 2019, 18:54

Aunque no será hasta el 15 de junio cuando Francisco Julián Ramos Manzano dejará de ser alcalde en funciones de Guijuelo, su mandato se agota con la celebración de las elecciones municipales del próximo domingo. En su haber quedan logros como la puesta en marcha de la nueva Estación Depuradora o la construcción de la Casa Consistorial en la Plaza Mayor y proyectos, que aunque conseguidos no se han ejecutado, como un instituto único. «Uno nunca se puede sentir satisfecho al cien por ciento del trabajo realizado, pero lo cierto es que durante mis 14 años como alcalde se han conseguido importantes logros. Lo primero que me encontré cuando llegué fue una situación crítica con sanciones e incumplimientos con la Confederación Hidrográfica de más de 600.000 euros. A día de hoy, Guijuelo cuenta con una gran depuradora en la que se han invertido más de 12 millones de euros, que es puntera en la región», explica el primer edil, recalcando que en este periodo también «se ha hecho una inversión fuerte en la subestación eléctrica».

No son las únicas infraestructuras que se han conseguido mejorar en las últimas legislaturas. «Guijuelo cuenta ahora con centro de día, guardería municipal, un museo que no tenía o un centro de transportes que ya ha contado con una primera ampliación», recalca Ramos Manzano, haciendo además repaso de otras mejoras como la semaforización del municipio, el arreglo de los accesos, la peatonalización del centro, la puesta en marcha e inauguración de una nueva sede para el Centro Joven en la Plaza Mayor, la mejora del servicio de ludoteca, la desafectación del antiguo colegio Gabriel y Galán para convertirlo en albergue juvenil o la puesta en marcha del Centro Deportivo. «Además se ha hecho realidad una gran Casa Consistorial y un parquing en la Plaza Mayor que ha venido a resolver el problema de aparcamiento en el centro», añade y recalca que «con estas actuaciones se ha conseguido multiplicar por cuatro el valor neto de los inmuebles del Ayuntamiento en estos 14 años».

Pero desde el Consistorio, bajo la batuta de Ramos, no solo se han multiplicado las infraestructuras sino que además se ha apostado por la mejora de los servicios. «He tenido un empeño especial en atender a todos los colectivos y grupos sociales. Por eso hemos llevado a cabo políticas para hacer más accesibles los edificios públicos, se han puesto en marcha distintos programas con asociaciones o se han incrementado los puestos de trabajo para discapacitados» y recuerda que Guijuelo «es el único municipio de Castilla y León que cuenta, a través de la Fundación Virgen de la Asunción, con un servicio para las familias de enfermos de Alzheimer». «Guijuelo es un pueblo con un gran potencial y para mi siempre han estado los intereses de mi pueblo por encima de todo», aclara, refiriéndose al apoyo que desde la Alcaldía se ha dado a la industria incluso en los momentos s más complicados como cuando se cambió la norma del ibérico. «En ese momento, como procurador, fui el encargado de defender una Proposición No de Ley en las Cortes regionales para la modificación de la norma de calidad de los productos ibéricos buscando el acuerdo de todos los grupos. Momentos como ese te hacen sentir parte de la historia de Guijuelo», recuerda Ramos, quien se describe como «defensor» acérrimo de su pueblo para concluir: «Me siento muy orgulloso de ser guijuelense y de haber sido alcalde de Guijuelo»