La USAL se queda fuera de las once universidades españolas que formarán los 'supercampus europeos' Acto de clausura de los Cursos de Especialización en Derecho celebrado este miércoles en el Paraninfo de la USAL. La CE anuncia las primeras 17 'Universidades Europeas', que contarán con una financiación de 85 millones de euros Miércoles, 26 junio 2019

La Universidad de Salamanca (USAL), que formaba parte del consorcio 'European Campus of City-Universities, EC2U', se ha quedado fuera del grupo de instituciones académicas seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de las primeras 17 'Universidades Europeas', según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La CE anunció hoy que once universidades españolas han sido seleccionadas y que las de Granada, Barcelona y Cádiz actuarán de coordinadoras de sus alianzas. En total, estas 17 'Universidades Europeas' contarán con un presupuesto de 85 millones de euros para los próximos tres años (cinco millones por alianza) para empezar a implementar sus planes.

Las universidades españolas seleccionadas han sido: la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la UNA Europa; la Universidad de Granada, que coordina la Arques European University Alliance; la Universidad de Barcelona, que coordina la Charm European University, la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte de CIVIS, la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que forma parte de la European University for Smart Urban Coastal Sustainability; la Universidad Autónoma de Barcelona, que forma parte de ECIU University; la Universidad Pompeu Fabra, que forma parte de la European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050; la Universidad de Valencia, que forma parte de Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility; la Universidad de Cádiz, que coordina The European University of the Seas; la Universidad Politécnica de Cataluña, que forma parte de la University Network for Innovation, Technology and Engineering, y la Universidad Carlos III de Madrid, que forma parte de la Young Universities for the Future of Europe.

La movilidad entre universidades es una de las principales ventajas de estas alianzas, según el Ministerio de Pedro Duque. Los alumnos de estas universidades podrán cambiar de país a lo largo del grado sin tener que pasar por las convalidaciones, los profesores e investigadores podrán moverse entre las universidades que conforman la alianza e incluso se incentivará el intercambio de personal de administración.

Un total de 114 instituciones de Educación Superior han sido seleccionadas para conformar las 17 alianzas, por lo que el 64,7 por ciento de los proyectos cuentan con una universidad española.

Ciudades universitarias

El consorcio 'European Campus of City-Universities, EC2U' presentó el pasado 27 de febrero, su propuesta a la convocatoria de Alianzas piloto de Universidades Europeas, publicada el 24 de octubre de 2018 por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea.

La propuesta de EC2U fue el resultado de un año y medio de trabajo conjunto, que culminó en una alianza a través del acuerdo firmado por los rectores de las universidades de Coímbra, Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Pavia, Poitiers (coordinadora), Salamanca y Turku; una comunidad compuesta por 160.000 estudiantes y personal universitario con un alcance directo en más de 1.500.000 ciudadanos.