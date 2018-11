Unionistas y Salamanca CF firman tablas en un derbi físico y con poco fútbol (1-1)

Reparto de puntos en el tercer derbi capitalino de la historia entre Unionistas y Salamanca CF, con una parte cada uno y con un punto que permite a los de Aguirre sumar su octavo encuentro consecutivo sin perder que le mantiene cómodamente en la mitad de la tabla mientras que los de Calderón acumulan su segundo empate seguido pero seguirán una semana más en descenso. Los goles llegaron en acciones combinativas de los dos equipos (Unai en la primera parte y Moussa en la segunda) y fueron lo mejor de un encuentro con poco fútbol y mucho centro del campo en el que los dos técnicos salieron a no perderlo con planteamientos defensivos y que en la segunda parte modificaron para intentar llevárselo con cambios más ofensivos.

Unionistas logra así mantener la distancia de siete puntos con su rival capitalino y puntúa por vez primera en un derbi ante el Salamanca CF, que se llevó los dos de la temporada pasada como CF Salmantino -su anterior denominación-.

Los dos entrenadores presentaron muchas novedades en el once para arrancar el partido. En los locales, Aguirre apostó por Albisua como titular -llegó hace dos semanas- y lo más llamativo es que salió sin sus puntas de referencia (Manjón y Diego), con lo que dejó a Carlos de la Nava arriba solo con Llano enlazando por detrás; pero las mayores sorpresas fueron las de Calderón, modificando todo su esquema intentando igualar el poderío local en la medular poblando el centro del campo con jugadores más fuertes y una defensa de cinco: sentó a jugadores más técnicos como Amaro, Fer Ruiz o Owusu, y con Héctor Gómez arriba, y además ya colocó en la portería a Sotres, recién salido de su lesión de codo, por el discutido Alcolea. Atrás estaban Tyson, Ricardo, Armando, Toño, Mena, por delante Antonis casi incrustándose atrás cuando atacaba Unionistas y por delate Sergio Molina y Manu Molina, dejando arriba a Pablo González y Héctor Gómez. Es decir, que Calderón adaptó a todo su equipo al juego de Unionistas.

Con estos planteamientos, el que salió a mandar fue el equipo local ante un Salamanca CF que prefirió esperar a forzar pérdidas y mandar balones largos a sus puntas. Con la medular tan poblada, el reto estaba en intentar encontrar huecos por las bandas buscar el potente juego aéreo de ambos. Y la primera fue para Unionistas con una falta lateral que Ribelles remató a las manos de Sotres en el 16.

La más peligrosa de los visitantes fue a los 28 minutos con un centro de

Pablo González que tras golpear en la cabeza de Albisua, se marchó a córner cerca del palo derecho.

El Salamanca CF no se encontraba incómodo con el paso de los minutos ante el nuevo sistema de juego de Calderón pero no generaba peligro. Y en el tramo final

de la primera parte Unionistas encontró su juego más vertical, conectando con Javi Navas en la derecha y las subidas de Góngora por la izquierda. Ya pudo marcar Unionistas en el 39 tras una falta ensayada que botó Góngora y que dejó solo a Adrián Llano en el primer palo pero el esférico salió alto con todo a favor para el asturiano.

Y cuando la primera parte tocaba a su fin y el 0-0 parecía inamovible, la mejor acción trenzada de Unionistas en toda la primera parte acabó en gol. Un golazo. La acción arrancó en la derecha con centro de Javi Navas, Carlos de la Nava taconea en el primer palo para que Unai, solo en el segundo, remachara a gol. Acto seguido pitó el colegiado el final del primer tiempo con el alegrón para uno y el bajón para los visitantes.

En el segundo tiempo Calderón intentó cambiar algo defensivo planteamiento quitando primero de la medular a Antonis por el capitán Amaro. Y casi empata nada más arrancar el partido el Salamanca CF con una media volea de Manu Molina desde dentro del área que despeja de puños Molina en los locales. Los primeros minutos fueron visitantes encerrando a los de Aguirre en su área, forzando córners, pero ahí emergió al figura de Admonio despejando todos los balones que caían en el área.

No tardó Calderón en su segundo cambio retirando otros de sus numerosos defensas, ahora Tyson, para meter al delantero Moussa. Como en cada partido de Unionistas, Molina también tuvo que ser protagonista de manera meritoria para los suyos. No paraba de llegar el equipo de Calderón y en el 65 con un centro de Mena desde la izquierda que cabeceó Pablo González, pero el meta cartagenero desvió a córner. Evito esa pero no la siguiente en una gran pared en la frontal con la que Moussa se quedó solo ante Molina para marcar el empate.

La respuesta de Aguirre fue dar entrada a Diego Hernández en la punta por un cansado Carlos de la Nava. El charro pidió en el 72 un penalti por agarrón dentro del área pero el colegiado le pidió al jugador local que se levantara de inmediato. Calderón completó su cambio a plan ofensivo dando entrada a Owusu por el lesionado Mena en el 77, con lo que Toño Vázquez se marchó al lateral. Aguirre también se lanzó al ataque apostando por meter a Manjón junto a Diego por un también cansado Adrián Llano. Quedaban diez minutos y la apuesta de los técnicos era ir a por la victoria. Poco después y ya el último cambio, entraría Jorge Hernández por Javi Navas.

Pero el marcador ya no se movió y el reparto de puntos deja a los equipos salmantinos con la misma distancia entre ellos: 7 puntos que marcan la tranquilidad de Unionistas y que no sacan de sus urgencias al Salamanca CF.

que sigue a cinco puntos de la salvación.