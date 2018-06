FÚTBOL - Segunda B Unionistas hace oficial la salida de Luis Obispo del equipo Luis Obispo, durante la recepción en el Ayuntamiento por el ascenso. / MARÍA SERNA El club y el jugador han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del defensa JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 29 junio 2018, 13:11

Nueva salida en la disciplina de Unionistas de Salamanca para la próxima temporada. El equipo charro, que el sábado logró el ascneso a Segunda B y que ayer anunció que no continuarían en la entidad Flórez, Carlos López, Kevin, Eslava, Diego Abad y Razvan, acaba de comunicar que Luis Obispo tampoco estará en la próxima plantilla a pesar de tener contrato. «El defensa Luis Obispo no seguirá formando parte de la plantilla de Unionistas CF la próxima temporada. El lateral derecho se une a la lista de bajas y buscará ahora un nuevo acomodo lejos de Las Pistas tras el éxito de conseguir el ansiado ascenso a Segunda División B. Obispo llegó la pasada campaña a Unionistas CF y durante estos dos cursos ha conseguido sumar más de 3000 minutos sobre el terreno de juego con la camiseta blanquinegra. De hecho, el vallisoletano también disputó el curso pasado el play-off de ascenso a Segunda División B, donde USCF no pudo pasar de la segunda ronda. Unionistas de Salamanca quiere desearle toda la suerte del mundo a Luis Obispo en su nueva aventura y le agradece los servicios prestados durante las dos últimas temporadas», señala la entidad.