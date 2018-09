FÚTBOL - Segunda B Salamanca CF-CD Guijuelo, el primer derbi charro de seis muy ilusionantes Vista del Helmántico durante el derbi de la temporada pasada entre el Salmantino y Unionistas. / MANUEL LAYA Un conjunto local con muchas bajas recibe al equipo chacinero esta tarde en el estadio Helmántico a las 18 horas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 23 septiembre 2018, 11:55

Son nada menos que seis y serán los encuentros más especiales de la temporada 2018-2019 para el fútbol salmantino. Tras el ascenso a Segunda B de la pasada campaña del CF Salmantino -ahora Salamanca CF UDS- y Unionistas CF, el grupo I de la categoría de bronce del fútbol nacional cuenta con tres conjuntos charros con la consolidada presencia del CDGuijuelo, son 13 campañas seguidas en Segunda B. Así, habrá nada menos que seis derbis esta campaña y el primer se disputa hoy a partir de las 18 horas en el estadio Helmántico entre el Salamanca CFUDSy el CDGuijuelo.

El encuentro enfrenta al equipo salmantino con más experiencia, el CD Guijuelo, y que además cuenta a su favor con tener la plantilla más 'continuista' con respecto al curso pasado, ante un Salamanca CF UDS que tiene a su favor, con mucha diferencia, el presupuesto más alto de los tres contendientes charros en la competición.

El CD Guijuelo llega a la cita, tras las cuatro primeras jornadas disputadas, por encima en la clasificación siendo noveno gracias a sus dos victorias en el Municipal chacinero por la mínima ante el CF Fuenlabrada y Burgos CF (1-0), pero en su 'debe' hay que reseñar que lejos de su casa ha encajado dos derrotas aunque curiosamente es cuando mejor juego ha mostrado el conjunto de Ángel Sánchez:Celta B(3-0) y SDPonferradina (1-0).

Por su parte, el Salamanca CF UDS cuando solo con un punto menos, cinco, pero está más abajo en la taba, el 15º, en gran parte por el gran número de goles encajados en dos de los cuatro encuentros disputados. Los de José Miguel Campos lograron el pasado domingo, también en el Helmántico, su primer triunfo en Segunda B tras derrotar, no sin agobios, al Unión Adarve por 4-3, mientras que los otros dos puntos los logró ante la SDPonferradina en casa (0-0) y contra el Burgos CF fuera (0-0); la por ahora única derrota en su casillero llegó en la primera jornada frente al Fuenlabrada (5-2).

El encuentro se presenta para los locales como la oportunidad de empezar a mirar a una zona de la tabla más acorde con su estatus económico dentro de la categoría teniendo en cuenta que el próximo compromiso fuera es ante un asequible rival como el Deportivo Fabril (19º). No obstante, el técnico José Miguel Campos volverá a contar con muchas bajas para el encuentro porque continúan estando ausentes jugadores que aún no han debutado como Carlos Indiano y José García, a los que hay que añadir al sancionado Vivi -expulsado ante el Unión Adarve por doble amarilla- y los últimos lesionados, el capitán Amaro que ya fue baja en el último choque por un fuerte esguince de tobillo, mientras que el lateral zurdo Pumar se lesionó frente al Unión Adarve en una rodilla con afectación en el ligamento lateral y habrá que esperar para conocer si también podría estarlo el cruzado, algo que prolongaría mucho su ausencia de los campos. Precisamente la de Pumar es una baja sensible al no tener la plantilla más laterales zurdos específicos, por lo que Campos tendrá que adaptar a un jugador para esa demarcación como ya hizo tras su lesión el pasado cuando domingo cuando 'tiró' del central Antonis. El técnico ha citado al canterano Héctor para completar la lista.

El CD Guijuelo llega dispuesto a llevarse un 'saco' de autoestima para la villa chacinera. Tras ganar sus dos partidos caseros, quiere empezar a sumar en su zurrón de puntos como visitante y qué mejor que hacerlo en un estadio como el Helmántico. El técnico visitante Ángel sánchez tiene para hoy las dudas del central Ayala y del lateral zurdo Razvan, que ya se incorporó al grupo esta semana tras superar una microrrotura fibrilar. Ha citado a toda la plantilla y esta misma tarde antes del choque dará la convocatoria final. Puntuar en el Helmántico sería un espaldarazo para los verdiblancos y más teniendo en cuenta que en las dos próximas jornadas jugarán ambas en el Municipal ante rivales de la zona baja como el Unión Adarve (17º) y Deportivo Fabril (19º).

El estadio Helmántico, por sus dimensiones y césped natural, podría ser uno de los grandes condicionantes del choque debido a que el CDGuijuelo está más acostumbrado a un Municipal más pequeño y de hierba artificial, pero es que precisamente el mejor juego de los chacineros se ha visto fuera de casa y en campos amplia como ante el Celta B o Ponferradina.

El Salamanca CFUDS tendrá que consolidar su zona defensiva que tantos apuros pasó a la contra el Unión Adarve, un conjunto madrileño que encontró en las espaldas de los laterales un filón para llegar con peligro al área de Alcolea. Eso sí, los de Campos cuentan con la calidad de jugadores como Owusu, Manu Molina o el buen momento de Fer Ruiz, autor de dos tantos en el último choque, como sus mejores armas.

Buena entrada

Para el choque se espera un gran entrada en el Helmántico, también de la afición chacinera que tendrá unos 300 seguidores en la grada del Fondo Norte del coliseo charro.