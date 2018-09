FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF UDS de Campos sigue sin arrancar y cae ante el Fabril en Abegondo (1-0) Los centrales del Salamanca CF UDS tratan de despejar un balón ante el Fabril esta mañana. / FERNANDO FERNÁNDEZ El equipo salmantino desperdició un penalti y encadena su segunda derrota seguida con la que seguirá en puestos de descenso a Tercera RAFAEL G.SOLANO (OPTA) ABEGONDO Domingo, 30 septiembre 2018, 17:38

El ambicioso proyecto del Salamanca CF UDS sigue sin arrancar. Esta mañana ha perdido ante el filial del Deportivo de la Coruña, el Fabril, por 1-0 en Abegondo y seguirá una semana más en puestos de descenso a Tercera. El equipo de José Miguel Campos encadena así su segunda derrota consecutiva tras caer en el derbi ante el CD Guijuelo, tercera en las seis primeras jornadas en las que solo ha sumado cinco puntos.

El técnico murciano apostó de inicio por varias sorpresas como la presencia de Sotres en la portería -que además fue el más destacado evitando una derrota mayor- en detrimento de Alcolea, y la presencia de Tyson en el lateral izquierdo ante la baja de larga duración de Pumar; además, dejó al '9' Héctor Gómez de inicio en el banquillo y puso en la referencia a Pablo González, otro de los protagonistas del encuentro al fallar en el minuto 44 un penalti que le podría haber dado al Salamanca CF UDS al menos un punto ante un rival que no conocía la victoria en este arranque liguero hasta que llegó el conjunto salmantino.

El cuadro gallego salió muy enchufado y a los ocho minutos marcó el único gol del partido para mostrarse después algo conservador ante el cuadro salmantino. Un cabezazo en plancha de Quique en un saque de esquina acabó por cortar un lastre de cuatro derrotas consecutivas y aliviar la situación del entrenador Tito Ramallo. Eso sí, el Salamanca CF UDS dispuso de un penalti al filo del descanso para no irse de vacío, pero el portero debutante Pedro López interceptó con el pie el lanzamiento de Pablo González. Sotres, recambio de Alcolea, realizó tres intervenciones casi seguidas ante Jonathan Montiel, One y Lucas entre los minutos 5 y 6. En cambio, al cuarto intento no falló el Fabril. Así, un córner ejecutado desde la izquierda por Jonathan Montiel lo cabeceó Quique en plancha para adelantar a los locales.

La ventaja suavizó las ambiciones del Fabril y el Salamanca CF UDS se fue desperezando poco a poco. En el minuto 14, los visitantes pidieron penalti por una mano, totalmente involuntaria, de Quique, pero hacia el descanso, en el minuto 43, sí hubo mano clara y penalti del propio Quique, el goleador del partido, al tirarse al césped y tocar el esférico en un centro. Sin embargo, el debutante Pedro López acertó a despejar con el pie y hacia fuera del área la pena máxima ejecutada hacia el centro por Pablo González. En el añadido del primer tiempo, el propio Pedro López rechazó un chut lejano de Sergio Molina.

El Fabril, conservador a ráfagas tras el descanso, se mostró incapaz de sentenciar y de ganar confianza delante de sus aficionados, sobre todo en un cabezazo de May rechazado por Sotres al larguero en el minuto 63, y con una doble acción marrada increíblemente por Víctor García y Javi Cobo en el 92. Por su parte, los visitantes tuvieron un ramillete de cuatro oportunidades a lo largo del segundo tiempo. La más clara, en el minuto 65, fue un cabezazo desviado de Fer Ruiz en el segundo palo a centro de Iván Calero. Una acción similar la mandó fuera el revulsivo Héctor Gómez a servicio de Fer Ruiz en el 74. El Salamanca apretó hasta el pitido final con varias acciones a balón parado, como una en la que Armando, incorporado al ataque, chutó a puerta y el esférico rebotó en un mar de piernas.