Las reformas avivan el tenue repunte local del sector de la construcción

Un viejo mito decía que una ardilla podía cruzar España de árbol en árbol sin tocar el suelo. En el siglo XXI habríamos dicho que podría atravesar el país de lado a lado saltando de grúa en grúa. Hasta el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos y el cataclismo del ladrillo en España, rara era la semana que no se anunciaban nuevas promociones de pisos y chalets o en la que un pueblo de 1.000 habitantes no aprobaba un Plan General de Ordenación Urbana de 10.000 viviendas.

Después de una década purgando los excesos y reajustando el mercado, parece que vuelve a salir el sol para el sector de la construcción. Hay indicadores que aseguran que está creando empleo, que aumenta la carga de trabajo y que la demanda se entona. Hace 10 años se cometieron excesos, pero la construcción es un sector esencial para la economía y el empleo y en Salamanca hacen mucha falta ambos.

Los presidentes de las dos patronales de la construcción, Juan Manuel Gómez (Aescon) y Javier Tamames (Aconsa), consultados por separado, coinciden en muchos puntos y divergen en otros. Gómez comenta que «hoy en día hay mucha expectación» en el ramo, a la espera de que la nueva ola llegue a Salamanca. «En las grandes capitales las ventas de promociones han repuntado, pero en Salamanca aún vamos a otra velocidad. La recuperación no ha llegado aún. Es verdad que se ha vendido mucho del 'stock' que había, de los pisos de la banca, sobre todo la zona centro y en las municipios de alrededor, pero eran viviendas ya hechas».

Preguntado por cómo ve el sector en Salamanca, Javier Tamames afirma que «no estamos en la época del 'boom' de la vivienda ni nos gustaría que volviera. La mejor es un crecimientos sostenible y nada de burbujas. En cuanto al mercado de la vivienda, la segunda mano se mueve muchísimo y, poco a poco, también el de primera mano. Se ven promociones, grúas... Salamanca va a rebufo de las grandes capitales y la onda expansiva llegará más tarde. Y los bancos también están abriendo un poco más el grifo».

Y cuando la obra nueva recupere el aliento ¿dónde se podrá construir en Salamanca? En la capital hay terreno disponible en la zona del cementerio. «Hay mucho suelo para construir», explican en Aescon. «Es una reserva de suelo terciario y residencial muy importante». También «en los municipios del alfoz», donde hay promociones «en vías de empezar. El problema es la demanda, que está muy parada».

En este punto, Juan Manuel Gómez añade un nuevo factor: la confianza de los consumidores es determinante.

La desconfianza es uno de los peores enemigos de los constructores y los promotores. No hay nada más tímido que un montón de dinero y los consumidores quieren certezas. «La desconfianza sigue ahí», alega el presidente de Aescon. «Es la pescadilla que se muerde la cola. No compro si no veo los pisos, pero no construyo si no lo he vendido antes. Pasamos por un momento de 'impasse' y tenemos que ver cómo se resuelve. Es muy arriesgado construir. Son licencias, suelos... Se notó a nivel nacional, esperábamos que durase 4 o 5 años y hablamos ya de más de 10 años de crisis que no acaba de tirar para adelante». La confianza determina «el 80%» de una inversión.

A reformar

La rehabilitación de pisos y la adaptación de viviendas se han convertido en la luz al final de un túnel demasiado largo. Ayuntamiento y Junta de Castilla y León han tomado cartas en el asunto y han lanzado planes públicos de ayudas, varios partidos políticos llevan años clamando por recuperar los viejos barrios de la ciudad, la demanda de pisos de alquiler y para el turismo está dando nueva vida a los domicilios antes vacíos... En resumen, se dan las circunstancias sociales, políticas y económicas para que surjan vigorosos 'brotes verdes' en torno a la reforma de viviendas.

«Es un nicho muy importante», explican desde Aconsa. «El sector se mantiene con las reformas y las restauraciones», corroboran en Aescon. Ambas patronales participaron esta semana en una reunión informativa en el centro Julián Sánchez. Además de empresarios acudieron representante de las administraciones, aparejadores, arquitectos... es una tema muy relevante y que puede traer mucho bien a un mundillo machacado durante 10 años.

Javier Tamames cree que Salamanca tiene mucho potencial. El parque de viviendas «es muy viejo. Más de la mitad de las viviendas tiene más de 40 años. Pero creemos que hace falta una labor de concienciación importante. Hacer entender a los conciudadanos que se puede rehabilitar de una forma práctica y eficiente. Se pueden gastar mucho en pintar una fachada y con una inversión un poco superior podrían ganar en eficacia».

Ambos presidentes coinciden en que las administraciones deberían poner un poco más de su parte. El Ayuntamiento, por ejemplo, entregará un millón de euros a las comunidades de vecinos para reformar sus edificios. En Aescon están «encantados» con la iniciativa porque es una cuantía «importante», pero temen que pueda ser «algo escasa». Confían en que aumente en el futuro porque «es bueno para todos: para las empresas, el empleo, la sociedad civil, la accesibilidad, el ahorro de energía...».

El presidente de Aconsa echa de menos más promoción de los planes de ayudas. «Hay que luchar sobre todo contra los mitos de que es todo muy complejo burocráticamente, que las ayudas nunca llegan...». También lamenta que los plazos y los requisitos son a veces demasiado estrictos y eso frena a las comunidades de vecinos.

Javier Tamames, finalmente, le da un tirón de orejas a la sociedad salmantina. «En Salamanca se tiene que trabajar mucho» la cuestión de las ayudas. «No es lógico que otras provincias se lleven la mayor parte del pastel de las ayudas regionales. Y no es por favoritismo, sino porque hacen mejor las cosas o están más concienciados».

Por si sirve de algo, la convocatoria de ayudas aprobada por el Ayuntamiento para la mejora de la eficiencia, la accesibilidad y la conservación de los inmuebles se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia del día 6 de septiembre de 2018. El plazo de solicitud de ayudas termina el 6 de noviembre.