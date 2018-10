BALONCESTO - Liga Femenina DIA Putnina: «Puedo jugar por dentro y por fuera y generar así espacios para los 'cincos' de Avenida» Jorge Recio, Putnina y Lino López. / MANUEL LAYA El equipo salmantino presenta a su nueva pívot, que ha participado en el Mundial con Letonia JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 1 octubre 2018, 14:10

El Perfumerías Avenida de Salamanca ha presentado esta mañana a una de sus caras nuevas para la temporada 2018-2019, la pívot internacional letona Aijna Putnina, jugadora que se incorporó a finales de la semana pasada tras terminar su participación en el Mundial con su país y que ya se ejercita a las órdenes de Lino López.

El encargado de presentarla fue el presidente Jorge Recio, que señaló que «con respecto al equipo del año pasado teníamos que cambiar algún matiz y creíamos que una jugadoara como ella que puede abrir el campo nos vendrá bien para la temporada, conoce la Liga española porque ya estuvo aquí con Olea y Obenasa y su trayectoria en los últimos años ha ido creciendo».

La pívot expresó primero su agradecimiento por la confianza y añadió que «ya estoy deseando que empiece la temporada y espero que sea un gran año para todos. Recibí la oferta en abril cuando todavía estaba en Turquía y la vi como una gran oportunidad, un gran honor, es una de las mejores ligas de Europa y además por poder jugar de nuevo la Euroliga».

Cuestionada por su evolución desde los años que estuvo jugando en España, Putnina expresó que «en Olesa fue hace 10 años y era muy joven e inexperta, fue una gran expericniea; en Pamplona fue hace cinco años y creo que jugué bien, con duros partidos. He estado en Turquía y Francia jugando ante buenas jugadoras y creo que podré ayudar al equipo con esas experiencias».

Con respecto a su participación en el reciente Mundial, la pívot expresó que «han sido dos duros meses de preparación mental y física para estar bien en Tenerife. Fue muy emocionante porque era la primera vez que Letonia en una Copa del Mundo; ha sido una pena porque no hemos tenido la actuación que se esperaba, pero ahora hay que centrarse en la temporada». También tuvo palabaras para las compañeras de Avenida en el Mundial y significó estar muy contenta por «España y su medalla, es por lo que luchan todos los equipos, y también por Nigeria, un gran equipo que ha jugado muy bien. Estoy contenta por ser compañera de jugadoras que han sido líderes en sus conjuntos».

Putnina también analizó su posible papel en el equipo con respecto a sus compañeras interiores y señaló que «he jugado contra todas ellas varias veces, tenemos dos 'cincos' muy 'cincos' y yo puedo jugar tanto dentro como por fuera para atraer a la gente hacia afuera y que se generen más espacios para las interiores (Erika y Robinson)»

Por último, el técnico Lino López explicó sobre su nueva jugadora que «es una jugadora que pueda abrir el campo, es uan amanaza, tiene recursos para jugar de interior pero sobre todo por ese tiro y altos porcentajes de 2 y 3 hace que las defensas estén pendientes de ella y que no se puedan cerrar tanto sobre las interiores. Puede jugar en varias posiciones, puede jugar al contraataque y en transición. Cuando hablé con ella hace tiempo me dijo que es una jugadoa que quiere ayudar al equipo, no tiene expectativas individuales, no estaba pensando en su anotación sino en cómo ayudar al equipo».

El resto, el miércoles

El gallego expresó sobre el resto de las componentes del equipo con la selección nacional (Arrojo, Silvia Domínguez y Laura Gil) que «todas han sido un ejemplo para el mundo del deporte. Se merecen ahora celebrar la medalla porque han trabajado muy duro para lograr la medalla. Esperamos tenerlas aquí el miércoles. Silvia está bien fisicamente y ya pudo ayudar al equipo en los últimos encuentros. Ha tenido menos peso del esperado pero ha influido mucho la lesión. Lo que nos dicen desde el equipo médico es que está en perfectas condiciones».